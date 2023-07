Bufera dietro le quinte di Mediaset, Federica Panicucci furiosa? Ecco cosa è successo

Quest’oggi usciranno, finalmente, le programmazioni della prossima stagione televisiva di Mediaset, ma pare che dietro le quinte ci sia grande fermento, soprattutto per Federica Panicucci. La conduttrice, infatti, pare non abbia gradito alcune voci che stanno circolando in rete in questi giorni.

In particolar modo, pare che la presentatrice di Mattino 5 non abbia accolto in maniera calorosa l’idea che Barbara D’Urso fosse sostituita da un volto esterno all’azienda e non da uno interno. Vediamo cosa è accaduto.

Malcontento in Mediaset: la delusione di Federica Panicucci

Come tutti i telespettatori Mediaset avranno avuto modo di apprendere, l’azienda ha deciso di estromettere Barbara D’Urso da Pomeriggio 5. Il programma dovrebbe essere affidato a Myrta Merlino. Ad ogni modo, è necessario attendere l’uscita dei palinsesti prima di avere la conferma ufficiale a riguardo. Ad ogni modo, c’è da dire che dietro le quinte di Mediaset questa presunta decisione abbia scatenato un po’ di caos, specie per Federica Panicucci.

La presentatrice, infatti, sembrerebbe non aver accolto di buon grado la notizia inerente l’arrivo di Myrta Merlino, conduttrice di La 7. In particolar modo, infatti, pare che in molti credessero che la D’Urso sarebbe stata sostituita da un volto interno all’azienda. Soprattutto Federica, che per tanti anni ha militato in azienda, mostrando impegno e dedizione, pare sperasse in un salto di qualità.

Grandi cambiamenti in azienda

A quanto pare, dunque, i grandi cambiamenti che presto avverranno in Mediaset hanno destabilizzato molti protagonisti, tra cui Federica Panicucci. Quest’ultima, almeno stando a quanto rivelato da lei stessa a chiusura di Mattino 5, pare che da settembre tornerà in onda con il suo Mattino 5, accompagnata da Francesco Vecchi. Per la conferma ufficiale, però, come già anticipato, sarà necessario attendere le prossime ore.

C’è da dire, inoltre, che in Mediaset stanno per verificarsi anche altri cambiamenti. In particolar modo, infatti, sembrerebbe che Mediaset sia riuscita a strappare alla concorrenza anche un’altra conduttrice molto brava, ovvero, Bianca Berlinguer. Quest’ultima ha lasciato la Rai e pare sia pronta a sbarcare su Rete 4 alla conduzione di Storie Italiane. Insieme a lei, inoltre, pare arriverà anche Mauro Corona, il quale ha più volte dichiarato di essere intenzionato a seguire la donna ovunque vada. Non resta che attendere, dunque, per vedere tutte le novità che ha deciso di apportare Pier Silvio Berlusconi in azienda.