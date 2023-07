Oroscopo 6 luglio 2023: Leone energici, Acquario un po’ indecisi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 luglio invitano i nati sotto il segno dei Gemelli ad essere più accomodanti. I Pesci, invece, sono molto decisi e pieni di spirito d’iniziativa

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non permettete agli altri di condizionare il vostro umore. Dovete essere concentrati e basarvi solamente su quello che volete raggiungere. In amore, invece, siate complici con il partner.

Toro. Non bisogna essere troppo rigidi su alcune decisioni. Cercate di essere decisi e di non soffermarvi sulle apparenze. In amore potrebbe arrivare una sorpresa inaspettata, restate sintonizzati.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 6 luglio vi invitano ad essere più accomodanti. Sia in amore sia nel lavoro è necessario avere spirito di adattamento, altrimenti c’è il rischio di restare delusi e isolati.

Cancro. Siete cordiali e socievoli e questa è una grande qualità per voi. Non siate troppo pretenziosi, soprattutto da voi stessi. Imparate ad allargare i vostri orizzonti in modo da vivere emozioni sempre nuove.

Leone. Siete in piena fase energica, quindi, avete voglia di mettervi in gioco e di darvi da fare. Cercate di essere decisi e di non badare troppo al pensiero altrui. Le stelle vi esortano a seguire il vostro istinto.

Vergine. Le stelle vi invitano ad essere riflessivi. Oggi e domani sono giornate importanti per quanto riguarda l0amore, quindi è il caso di imparare a lasciarsi andare e a non farsi troppi problemi.

Previsioni 6 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Attenti ai nuovi inizi, in quanto c’è il rischio di incappare in qualche piccolo problema di adattamento. In ambito professionale bisogna allargare le proprie vedute per andare lontano.

Scorpione. Siate pronti ad esplorare nuovi orizzonti e a mettervi in gioco. Giornata decisiva per quanto riguarda alcune faccende di cuore secondo l’oroscopo del 6 luglio. O dentro o fuori, in questi casi non vanno bene le mezze misure.

Sagittario. Non bisogna gettare tutto al caso. Vero è che nella vita non si può avere tutto sotto controllo, tuttavia, ci sono anche delle situazioni in cui bisogna prendere in mano le redini della situazione.

Capricorno. Mettersi in gioco è, sicuramente, una vostra grande prerogativa. Non amate essere troppo polemici, specie nei rapporti sentimentali. Di solito preferite il mood “Vivi e lascia vivere”.

Acquario. Alcuni dei nati sotto questo segno potrebbero essere ad un bivio. Se riguarda l’amore, cercate di lasciarvi guidare dal cuore. Nel lavoro, invece, è opportuno valutare bene i pro e i contro in caso di nuovo progetto.

Pesci. Siete molto decisi e pieni di spirito d’iniziativa. Le stelle sono favorevoli e vi esortano a non demordere. In amore stanno per arrivare delle belle gratificazioni, quindi, non abbiate paura.