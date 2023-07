Un posto al sole, anticipazioni al 31 luglio: Clara potrebbe essere incinta, Alberto scatena il panico

Continua il grande successo di Un posto al sole, in onda come di consueto dal lunedì al venerdì sera. Nelle prossime puntate della soap opera ci attendono grandi colpi di scena. Infatti, il mese di luglio si prospetta davvero scoppiettante.

Al centro dell’attenzione ci saranno in primis le vicende di Clara che, dopo aver avuto dei momenti di passione e intimità con Eduardo, potrebbe fare una clamorosa scoperta. Spazio anche alle vicende di Rossella che, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, non riuscirà a trattenere la passione travolgente con Nunzio.

Un posto al sole anticipazioni al 31 luglio: Clara fa una scoperta su Eduardo

Come stiamo vedendo in questi attuali episodi Clara si è avvicinata molto a Eduardo. Tra di loro ci sono stati diversi momenti di passione ma le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che ben presto si ritroverà a fare i conti con una notizia spiazzante.

Clara verrà coinvolta in un’indagine della Polizia, legata proprio a Saggese che, a quanto pare, nasconde dei segreti legati al suo passato. Quando Alberto scoprirà come stanno le cose, interverrà subito. L’avvocato chiederà immediatamente alla ex di prendere le distanze dall’uomo per tutelare in particolare suo figlio. Una richiesta ch manderà in crisi Clara ma che alla fine dovrà accettare.

Anticipazioni: Clara potrebbe essere incinta

Come detto in precedenza, tra Clara ed Eduardo, ci sono stati diversi momenti di passione e intimità. Proprio per questo motivo, nel momento in cui la donna decide di prendere le distanze dall’uomo, potrebbe accadere qualcosa di sconvolgente. Infatti, in rete c’è una tesi, che vede una presunta gravidanza della giovane.

Ovviamente se ciò fosse vero non osiamo immaginare la quale potrebbe essere la reazione di Alberto Palladini. L’avvocato sarebbe pronto a scatenare un vero e proprio terremoto nella vita della sua ex fidanzata. Per ora, per sapere cosa accadrà non ci resta altro che attendere…