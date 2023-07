Berlusconi svela i palinsesti Mediaset: cosa cambierà al GF Vip, futuro Blasi e cacciata D’Urso

Ieri si sono svolte le conferenze stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset e, naturalmente, grande spazio è stato dato a Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha affrontato svariati temi.

Nello specifico, si è soffermato sui cambiamenti che saranno apportati al GF Vip, su quali saranno le sorti dell’Isola dei Famosi e non solo. L’amministratore delegato ha parlato anche di Barbara D’Urso.

Palinsesti Mediaset 2023-2024: che succede a GF Vip e Isola dei Famosi

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato quelli che saranno i palinsesti Mediaset della prossima stagione. Come già si sapeva, è stato confermato il GF Vip, alla guida di Alfonso Signorini. Questa volta, però, ci saranno regole molto più rigide da rispettare. Saranno totalmente bannati e puniti severamente i comportamenti impropri. Inoltre, anche l’abbigliamento e il linguaggio dovranno essere decisamente più consoni.

Per quanto riguarda l’Isola die Famosi, invece, il reality show è stato inserito nei palinsesti, tuttavia, non si sa se tornerà in onda il prossimo anno, oppure se salterà un’edizione. Berlusconi, infatti, ci ha tenuto a chiarire di voler aspettare, per dare spazio ad altri programmi, tra cui La Talpa. Inoltre, l’amministratore delegato non ha neppure escluso la possibile presenza di Ilary Blasi. La donna era stata data per “spacciata”, ma per lei pare ci siano ancora delle speranze.

Berlusconi su Barbara D’Urso e gli altri cambiamenti

Nessuna speranza, invece, per Barbara D’Urso. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato della “cacciata” della donna. A tal riguardo, ha detto che la presentatrice era vincolata ad un contratto che prevedeva un prime time all’anno. Questo, però, a causa di alcune divergenze economiche, non è stato più possibile, pertanto, si è deciso di non rinnovare il contratto.

Inoltre, Berlusconi ha ammesso che anche per una professionista come lei una certa discontinuità potrebbe giovare. In merito a Pomeriggio 5, invece, il format tornerà in onda, ma con la conduzione di Myrta Merlino. I toni saranno decisamente più solenni e di stampo giornalistico. L’AD ha chiarito di voler improntare il programma sempre più verso la trattazione di tematiche legate all’attualità e meno al gossip, manovra che era già iniziata l’anno scorso. In merito agli altri programmi, poi, tornerà in onda La Talpa, Ciao Darwin, C’è Posta per Te, Amici, Uomini e Donne, così come i giochi del pre-serale.