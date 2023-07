Antonella Fiordelisi sbarca in un nuovo reality show? Ecco di che si tratta

Dopo l’esperienza all’interno della casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi potrebbe sbarcare in un altro reality show. In queste ore, infatti, su The Pipol Gossip è trapelata una notizia molto interessante che riguarda linfluencer.

Quest’ultima è molto attiva con i suoi fan, tuttavia, ci sono contenuti che non può mostrare, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In cantiere, infatti, pare ci sia un progetto molto interessante. Vediamo di che si tratta.

Ecco in quale reality show potremmo vedere Antonella Fiordelisi

Il GF Vip può essere un’ottima vetrina in certi casi per far in modo che vengano conosciuti personaggi comuni che, nel giro di poco tempo, diventano popolari. Tra di essi c’è ad esempio, Antonella Fiordelisi, la quale potrebbe prendere parte ad un nuovo reality show. Ricordiamo che la giovane ha già partecipato a Temptation Island, poi è stata inquilina della casa del GF Vip, e adesso potrebbe mirare altrove.

Stando a quanto emerso sul web, infatti, pare che la protagonista possa sbarcare a La Pupa e il Secchione. Pare, infatti, che il programma sia stato rinnovato per una nuova stagione che, tuttavia, non sarà condotta da Barbara D’Urso come accaduto l’ultima volta, ma da Enrico Papi. Molto probabilmente ci sarà un ritorno alle origini, con il format che dovrebbe tornare alla sua versione di sempre.

Tanti nuovi progetti per Antonella

Ad ogni modo, almeno per il momento, la notizia non è stata ancora confermata, ma è inutile dire che i fan di Antonella Fiordelisi sono già in fibrillazione al pensiero di vedere la loro beniamina in un altro reality show. In questo caso, però, si tratterebbe di un programma del tutto differente, in cui i protagonisti devono mettere in mostra le loro qualità.

Antonella, dal canto suo, è sicuramente una ragazza molto bella, ma è anche piuttosto intelligente. In più occasioni, infatti, ha impartito “lezioni” di grammatica italiana e, addirittura, di latino ai suoi interlocutori. Pertanto, la giovane potrebbe anche essere inserita nel programma in qualità di secchiona.

Per adesso nessuno si è sbilanciato sulla faccenda. La Fiordelisi è molto impegnata in alcuni progetti lavorativi di cui non ha potuto fare parola con i suoi fan. Dopo la diffusione di questi gossip, però, Antonella ha deciso di intervenire smentendo la sua partecipazione al programma.