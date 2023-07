Isabella Ricci si apre ai fan dopo la bufera su Fabio: “Vi racconto le mie emozioni”

Isabella Ricci è tornata sui social dopo la rottura con Fabio Mantovani e la conseguente bufera che è scoppiata sul web. Le ultime indiscrezioni, infatti, rivelano che a prendere la decisione di chiudere il matrimonio sia stata proprio la donna.

Le presunte motivazioni celate dietro questa scelta non sono molto edificanti per Isabella. Ad ogni modo, malgrado tutto, la donna ha deciso di tornare sui social per aprirsi un po’ con i suoi fan. Vediamo cosa ha detto.

Il ritorno sui social di Isabella Ricci dopo la rottura con Fabio: ecco dove si trova adesso

Dopo la chiusura con Fabio Mantovani, Isabella Ricci ha preso nuovamente possesso del suo account di Instagram. La donna era sparita per un bel po’ di tempo, anche perché stava facendo i conti con una situazione piuttosto sgradevole. Ad ogni modo, adesso sembra che le cose stiano andando meglio. Per tale ragione, la donna ha registrato delle Instagram Stories parlate dopo un bel po’ di mesi che non lo faceva.

La protagonista ha deciso di aprire il dialogo con i fan raccontando le sue emozioni di questo momento. Dopo aver vissuto svariati mesi a Dubai, in cui si era trasferita insieme al suo ex marito Fabio, la donna è tornata in Italia, precisamente in Toscana. A tal riguardo, ha voluto mostrare ai suoi fan lo splendido panorama che si trova d’innanzi. Si tratta di una distesa di verde, di monti, colline e alberi che contraddistinguono la Val D’Orcia.

Isabella pronta a riprendere in mano la sua vita

Ebbene, nel corso del suo sfogo, Isabella Ricci non ha minimamente menzionato Fabio ma, piuttosto si è soffermata sulle splendide emozioni che sta provando in questo momento. Nel trovarsi al cospetto della natura, infatti, Isabella si sente molto più rilassata e contenta. Dubai è un posto che ama ed ha tanti pregi, tuttavia, tra i difetti ha il non avere molto verde. Quelle polche aree che ci sono risultano sempre molto artefatte, poiché la città sorge nel bel mezzo di un deserto.

Adesso, dunque, il suo intento è solamente quello di godersi un po’ l’Italia, in compagnia dei suoi cari e delle persone a cui vuole bene. Finalmente quel brutto periodo in cui si trovava fino a qualche mese fa sembra essere decisamente alle spalle, pertanto, la donna ha intenzione di riprendere in mano la sua vita.