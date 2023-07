Pier Silvio Berlusconi replica alla sfuriata di Barbara D’Urso: ecco cosa è successo

Finalmente sono arrivati i tanti attesi Palinsesti Mediaset per la prossima stagione. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha presentato presso gli studi televisivi di Cologno Monzese ciò che vedremo nei prossimi mesi… Tante le novità in programma che prenderanno il via da settembre.

In questa occasione Berlusconi ha voluto anche replicare alla stoccata di Barbara D’Urso, che in queste ore sta facendo il giro della rete. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e cosa accadrà

Palinsesti 2023/2024: cosa vedremo in tv, in arrivo grandi ritorni

Durante la presentazione dei palinsesti 2023 – 2024, Pier Silvio Berlusconi sul palco con Gerry Scotti, ha annunciato la programmazione tv che prenderà il via il prossimo settembre. Tra le novità della prossima stagione il ritorno de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Temptation Island, oltre alla versione estiva avrà anche una invernale dopo Natale.

Ciao Darwin con Paolo Bonolis presente in palinsesto sia in autunno che in primavera. Il Volo saranno in concerto a Natale il 20 ed il 24 dicembre 2023. Ma non solo, a Le Iene arriva una nuova conduttrice, Veronica Gentili. Confermato anche Enrico Papi e il ritorno de La Talpa. Inoltre, come ormai è ufficiale sulla rete del Biscione arrivano Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, la seconda prederà il posto di Barbara D’Urso nel pomeriggio di Canale 5 che sarà in diretta da Roma.

La risposta di Pier Silvio Berlusconi a Barbara D’Urso

Da stamattina in rete sta circolando una lunga e scioccante intervista di Barbara D’Urso, dove parla per la prima volta del suo addio, confermato, da Pomeriggio 5. La conduttrice ha rotto il silenzio su quelle che fino a pochi istanti fa erano solo voci. Barbarella è stata fatta fuori da pier Silvio e dalla stessa rete senza nessun avviso e senza che nessuno le abbia dato il modo di salutare il suo pubblico. Mai avrebbe immaginato un’uscita del genere ha spiegato e per questo motivo ci è rimasta malissimo. Per anni ha continuato ancora ha dato tutto alla rete, mettendo da parte anche la sua famiglia, e questo trattamento non lo meritava.

Insomma, la D’Urso si è espressa come un fiume in piena e la replica di Pier Silvio è arrivata proprio durante la presentazione dei palinsesti a Cologno Monzese. Ecco le sue parole: Ringrazio anche personalmente Barbara per il lavoro che ha fatto. Per la professionalità e l’impegno. Non ci sono particolari retroscena. Lei è venuta a chiederci il rinnovo prima della fine del contratto, chiedendo una garanzia sul prime time, per almeno due anni”. Una garanzia che non sarebbe stata accordata. “Da quel momento ci siamo resi conto che per Barbara Pomeriggio 5 era una gabbia anche un po’ stretta“.