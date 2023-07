Belen Rodriguez estromessa da Mediaset: lei replica e fa una confessione inedita

In questi giorni sono stati presentati i palinsesti Mediaset e Belen Rodriguez è fuori dai giochi. La showgirl non è stata confermata né a Tu Si Que Vales né, tanto meno, a Le Iene. Se nel primo caso sembra una scelta voluta anche da lei, nel secondo le cose starebbero in maniera un po’ diversa.

Mediante dei commenti social, infatti, la modella ha gettato nuove ombre sulla faccenda ed ha lasciato intendere che dietro le quinte di Mediaset ci sia stato un po’ di fermento. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

La reazione di Belen Rodriguez alla cacciata da Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, ha rivelato che Belen Rodriguez non condurrà più alcun programma. In molti si sono chiesti quali fossero i motivi celati dietro questa decisione. Per tale ragione, in molti hanno commentato al di alcuni post della donna chiedendole per quale ragione fosse stata cacciata dall’azienda. Ebbene, lei ha lanciato delle stoccate molto interessanti.

In primo luogo, subito dopo la presentazione dei palinsesti. Belen ha pubblicato un video al di sotto del quale ha aggiunto una didascalia riferita alla sua abilità ad aver imparato a danzare sotto la tempesta. La vita, ormai, l’ha temprata ad affrontare degli stravolgimenti radicali, pertanto, sicuramente non si è lasciata abbattere da quanto accaduto. In seguito, poi, mediante dei commenti, ha svelato anche altro.

Cosa farà ora la Rodriguez

In particolar modo, infatti, Belen Rodriguez ha rivelato di essere stata lei a lasciare Mediaset. Il suo riferimento è andato principalmente a Tu Si Que Vales. A tal riguardo, ha ammesso che la volontà di andare via sia venuta soprattutto da lei. Per quanto riguarda Le Iene, invece, la situazione sarebbe un po’ differente. In questo caso, infatti, pare che la scelta di estrometterla sia stata di tipo aziendale.

Sono stati i vertici dell’azienda a decidere che Belen non andasse più bene per questo ruolo, sta di fatto che è stata sostituita da Veronica Gentili. Ad oogni modo, la Rodriguez non resterà certamente con le mani in mano. A tal riguardo, infatti, ha rivelato di avere già altri progetti, pertanto, questa decisione, almeno apparentemente, sembra non averla scalfita. Un addio decisamente più soft quello di Belen rispetto a quello di Barbara D’Urso, che ha fatto certamente più rumore.