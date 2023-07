Malore per Marco Mazzoli: “Mai provato dolore simile” diretta bloccata: cosa ha avuto e come sta

In queste ore il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli, ha avuto un malore molto significativo. Lo speaker radiofonico si trovava regolarmente al suo lavoro, intento a condurre una puntata de Lo Zoo di 105 quando, improvvisamente, ha avvertito un dolore allucinante.

La fitta è stata così forte al punto da spingere il conduttore a bloccare la diretta e a mandare in onda una pubblicità. A distanza di un po’ di ore, poi, ha spiegato cosa gli sia accaduto e come sta adesso.

Il malore in diretta di Marco Mazzoli: ecco cosa pare abbia avuto

Marco Mazzoli ha avuto un malore mentre era serenamente alla conduzione del suo programma radio. L’ex naufrago ha svelato di aver avuto una fitta fortissima nella parte bassa dello stomaco. Gli è mancato il fiato al punto da non riuscire più a muoversi. Il protagonista ha ammesso di aver avuto molta paura, al punto da pensare di morire. Ad ogni modo, una volta alleviato il dolore, ha ipotizzato che potesse trattarsi di un blocco intestinale o, probabilmente, di calcoli renali.

Ad ogni modo, dopo un po’ di tempo, Marco ha voluto tranquillizzare i suoi numerosi fan che, chiaramente, si sono molto spaventati nel vederlo così sofferente. Mazzoli ha ammesso di sentirsi molto meglio. Già il fatto che riesce a guidare la macchina vuol dire che è un buon segno. In ogni caso, per sicurezza, ha ammesso che provvederà a fare degli esami di controllo per appurare la situazione.

Come sta adesso Marco

Nelle ore successive al malore, poi, Marco Mazzoli ha pubblicato altri video sul suo profilo Instagram in cui si è mostrato perfettamente in salute. Insieme a lui c’era, naturalmente, la sua amata, che ha ribadito più volte di amare follemente. Marco, poi, ci ha tenuto anche a sdrammatizzare un po’ la faccenda facendo un riferimento all’Isola dei Famosi.

Nello specifico, infatti, ha detto di aver trascorso due mesi in Honduras, vivendo in condizioni pessime sia di igiene sia di cibo, e non ha mai avuto nulla. Adesso che, invece, è tornato alla sua vita normale, con tutti i confort e il cibo che vuole, ha avuto un malore. Ad ogni modo, la cosa importante è che adesso si sia ripreso, tuttavia, sarebbe comunque opportuno indagare un po’ sulla faccenda onde scongiurare qualunque tipo di problema.