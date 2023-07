Antonella Fiordelisi in abito da sposa, fan in visibilio: ecco cosa succede (FOTO)

Ieri sera sul profilo di Antonella Fiordelisi sono apparse delle foto e dei video in cui la fanciulla era vestita in abito da sposa. Le sue fan, chiaramente, sono andate in visibilio, al punto da mandarle messaggi a raffica e commentare la faccenda.

Ma per quale ragione Antonella era vestita in quel modo? La risposta non è di certo perché ha deciso di punto in bianco di sposare Edoardo Donnamaria. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

Ecco perché Antonella Fiordelisi era vestita in abito da sposa

In questi giorni, Antonella Fiordelisi ha informato i suoi fan di tante novità e progetti a cui sta lavorando in questo periodo. La giovane, però, non ha potuto rivelare molto alle persone che la seguono, in quanto è vincolata a dei contratti. Ad ogni modo, ieri sera c’è stata una prima sorpresa che ha lasciato di sasso tutti i suoi fan. Nello specifico, infatti, Antonella Fiordelisi si è mostrata in abito da sposa. La giovane ha partecipato ad una sfilata molto importante ed ha avuto anche un compito di grande spicco.

L’ex concorrente del GF Vip, infatti, ha avuto l’onore e l’onere di aprire e chiudere suddetta sfilata. Per l’occasione, infatti, ha indossato due abiti. Il primo era aderente, con un profondo scollo a v nella parte antistante e tutto l’intero vestito era coperto da lustrini. Questo è stato l’abito con il quale ha aperto la sfilata. Alla fine, poi, si è cambiata ed ha indossato un abito decisamente più principesco. In questo caso, infatti, il tessuto era liscio, la parte superiore era aderente, mentre dalla vita in giù si apriva una gonna ampia. (Continua dopo la foto)

Grande successo per Antonella

Durante la chiusura della sfilata, Antonella Fiordelisi ha sfoggiato quello che ha tutta l’aria di essere un abito da sposa in compagnia dello stilista. Il suo volto era fiero, così come anche i suoi genitori. Papà Stefano Fiordelisi, infatti, con il cuore colmo di orgoglio ha pubblicato dei video all’interno dei quali ha immortalato sua figlia intenta a sfilare in passerella per un evento così importante per la prima volta.

Anche se la vita sentimentale non sta andando nel modo sperato, almeno quella professionale pare stia andando a gonfie vele. Antonella, infatti, è molto impegnata in questo periodo e sta facendo molta carriera nel mondo della moda. Si era parlato anche di una sua possibile partecipazione a La Pupa e il Secchione, ma lei ha smentito.