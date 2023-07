Oroscopo 7 luglio 2023: Vergine intransigenti, Pesci poco reattivi

Le previsioni dell’oroscopo del 7 luglio invitano i Leone a cimentarsi in nuovi progetti. Gli Scorpione, invece, farebbero bene ad essere più ottimisti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ troppo rigidi e questo potrebbe generare qualche turbamento. Non siate troppo istintivi, almeno dal punto di vista professionale. Le stelle vi esortano ad osare di più.

Toro. La Luna è un po’ contraria e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccola discussione. Non siate troppo intransigenti, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro ci vuole metodo.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 7 luglio rivelano che la vostra testa è piuttosto concentrata. Siete focalizzati su di un obiettivo, quindi, è importante non distrarsi e, soprattutto, non commettere errori dovuti all’istinto.

Cancro. Ci sono delle buone nuove in arrivo per voi, specie per quanto riguarda l’amore. Cercate di rilassarvi un po’ di più e di prendervi il vostro tempo. Ricordate che è sempre necessario volersi bene.

Leone. Alti e bassi in amore potrebbero portare alla nascita di nuove polemiche. Cercate di non essere troppo puntigliosi e date tempo al tempo. Buon momento per iniziare un nuovo progetto nel lavoro.

Vergine. Non siete molto tolleranti in questo periodo, forse perché ci sono delle cose che vi turbano e che non vi permettono di essere sereni. Cercate di affrontare di petto i problemi, senza girarci troppo attorno.

Previsioni 7 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle buone novelle in arrivo, ma la cosa importante è restare sempre fedeli a se stessi e ai propri obiettivi. In ambito familiare è importante non trascurare mai i legami che ritenete importanti.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 7 luglio, i nati sotto questo segno dovrebbero guardare con maggiore ottimismo al futuro. Spesso tendete a farvi un po’ troppi problemi e la cosa potrebbe rendere il vostro umore inquieto.

Sagittario. Giornata avvincente sul fronte del lavoro. Cercate di mettere da parte il vostro orgoglio se ci tenete davvero a mantenere un rapporto. Dal p0unto di vista sentimentale siate più indulgenti.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad essere audaci e propositivi. Stanno per aprirsi delle belle opportunità per voi, quindi, è necessario essere concentrati e attivi. In amore ci vuole un pizzico di coraggio in più.

Acquario. Uno dei vostri più grandi desideri potrebbe presto realizzarsi. La cosa importante è non smettere mai di provarci. In ambito professionale, invece, siete piuttosto appagati e questo non potrà che farvi piacere.

Pesci. Nella vita è necessario essere dinamici e non perdersi in troppe chiacchiere. Imparate dai vostri errori in modo da non incappare sempre negli stessi sbagli, specie nella sfera sentimentale.