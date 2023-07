Oroscopo 8 luglio 2023: Ariete lungimiranti, Bilancia concentrati sul lavoro

Secondo l’oroscopo dell’8 luglio i Leone devono insistere per portare a compimento i propri obiettivi. I Toro, invece, farebbero bene ad essere più selettivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siate più lungimiranti e non soffermatevi solamente sul presente. Soprattutto dal punto di vista professionale è importante tenere gli occhi aperti, poiché non tutti sono sempre limpidi e cristallini.

Toro. Tenetevi strette le persone che per voi contano davvero, e lasciate andare quelle che, invece, non meritano la vostra attenzione. L’Oroscopo del giorno 8 luglio vi invita ad essere più selettivi in amore.

Gemelli. Finalmente potete togliervi un peso. Ci sono tante cose in ballo, sia professionali, sia sentimentali. Cercate di risolvere tutto con calma senza avere la fretta di risolvere tutto e subito.

Cancro. Nel lavoro potreste ricevere qualche proposta interessante in questo periodo. Meglio non temporeggiare e andare dritti al punto. Ascoltate i consigli delle persone a voi care e non siate troppo rigidi.

Leone. Nella vita è importante imparare anche a saper perdere. Questo, però, non vuol dire che dovete arrendervi quanto, piuttosto, che dovete essere spronati per fare sempre meglio per poter realizzare i vostri obiettivi.

Vergine. Ci sono dei bei cambiamenti in arrivo e voi dovete essere pronti a mettervi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro bisogna puntare a dei cambiamenti. Le stelle sono favorevoli.

Previsioni 8 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro siete molto concentrati. Cercate di non perdervi in chiacchiere e andate dritti agli obiettivi che vi siete prefissati. Cosa importante, però, non trascurate i vostri affetti, sia in amore, sia in amicizia.

Scorpione. Giornata molto bella dal punto di vista dei sentimenti secondo l’oroscopo dell’8 luglio. Oggi vi sentite un po’ più rilassati e siete in grado di mettervi in gioco. Anche sul lavoro ci sono degli ottimi propositi in arrivo.

Sagittario. Ci sono alti e bassi per il vostro umore a cui è necessario fare fronte. Meglio non perdersi troppo in chiacchiere e analizzare a fondo voi stessi. Non permettete a nessuno di ostacolare i vostri progetti.

Capricorno. Attenti ai nuovi inizi. In questo periodo siete sommersi dalle cose da fare. Guardate avanti con ottimismo e non pensate troppo a quello che si trova alle vostre spalle. Chi avete perso vuol dire che non meritava di essere accanto a voi.

Acquario. Occhi aperti per quanto riguarda i nuovi incontri. In amore siete favoriti, quindi, è assolutamente necessario tenere gli occhi ben aperti. Dal punto di vista professionale siate imparziali.

Pesci. La mattinata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Per quanto riguarda il pomeriggio, invece, ci sarà una ripresa soprattutto dal punto di vista sentimentale. Vi sentite molto più rilassati.