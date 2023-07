Testamento Berlusconi, Marta Fascina eredita un impero, non meno i figli e un caro amico

Poche righe quelle scritte da Silvio Berlusconi prima di morire. Precisamente si tratta di 15, accompagnate ovviamente da commoventi parole. Il suo testamento, come rivelato poche ore fa dall’Agenzia Ansa che ha lo ha potuto visionare in via esclusiva, è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022, recante la scritta “ai miei figli” contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero.

In tutto, appunto, una quindicina di righe. Per riassumere un impero finanziario, tra società e immobili. La domanda che più ha incuriosito tutti è cosa ha lasciato alla sua compagna Marta Fascino, che le è stata accanto fino alla fine.

Quanto ha eredito da Silvio Berlusconi Marta Fascino? Un impero da sogno

Non ha deluso nessuno Silvio Berlusconi che in 15 righe ha riportato tutto ciò che desiderava nel caso in cui venisse a mancare. La più grande eredità è stata data ai suoi figli ma possiamo dire che anche la sua fidanzata non è rimasta con “delusa”. Cento milioni di euro a testa, sono andati a Marta Fascino e al fratello Paolo Berlusconi. La compagna di Silvio, come tutti sanno le è stata accanto fino alla fine e gli ha dimostrato tutto il suo amore anche durante i funerali, non riuscendo a staccarsi dalla bara.

Altri 30 milioni di euro sono andati al suo storico collaboratore Marcello Dell’Utri. L’uomo che lo ha accompagnato nell’avventura di Milano 2, tra anni Sessanta e Settanta, e poi in Publitalia negli anni Ottanta fino agli anni Novanta, con la fondazione di Forza Italia e la discesa in politica. Dell’Utri si è detto commosso ma ha anche riferito che mai avrebbe immaginato un ringraziamento del genere…

L’impero Berlusconi lasciato in mano ai figli Marina e Pier Silvio

A Marina e Pier Silvio Belusconi, i figli della prima moglie dell’ex premier, l’ex Premier ha lasciato il controllo di Fininvest con il 53% delle quote . Dalla lettura risulta “che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest, precedentemente esercitato dal padre stesso”, ma considerando che precedentemente sia Marina che Pier Silvio avevano il 7,65% ciascuno di Fininvest, oggi hanno la maggioranza.

Infine, nel testamento, scritto a mano mentre stava andando al San Raffaele il 19 gennaio 2022, anche una lettera rivolta ai figli “Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue”, ha scritto ancora….