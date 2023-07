Luigi Berlusconi sparito dal testamento di papà Silvio, è giallo: perchè non c’è il suo nome?

Una delle domande che in tanti si stanno chiedendo in queste ore dopo le pubblicazioni del testamento di Silvio Berlusconi, è il perchè non è apparso da nessuna parte il nome del figlio Luigi.

Così come riporta il Corriere della Sera, nella lettera olografa, scritta dal leader di Forza Italia mentre andava all’ospedale San Raffaele, non è citato il nome dell’ultimogenito dell’ex premier. Perchè?

Eredità di Silvio Berlusconi: Luigi scompare dal testamento

Silvio Berlusconi, intanto, ha lasciato a Marta Fascina e Paolo Berlusconi suo fratello, 100 milioni, mentre al fedele amico Marcello Dell’Utri “solo” 30 milioni. Tre documenti dove è contenuta l’eredità dell’ex premier, morto a 86 anni il 12 giugno. Uno di questi era chiuso in una busta non sigillata. All’interno un foglio di carta intestata con la scritta “Ai miei figli”:

Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue», scrive indicando le donazioni ai sopra citati. Si rivolge così ai figli: «Tanto amore a tutti voi, il vostro papà. A Pier Silvio e a Marina invece, l’ex premier gli ha lasciato in totale il 53% delle quote della Finvest e di conseguenza la maggioranza di azioni. E Luigi perchè non compare?

Luigi Berlusconi “sparisce” dal terzo testamento: ecco il motivo

A spiegare il reale motivo per cui l’ultimo figlio di Silvio, Luigi Berlusconi non è comparso nel testamento ci ha pensato Il Corriere. È bene precisare che questo documento non è il testamento che dispone in favore dei figli, il che genererebbe l’esclusione di Luigi. Ci sarebbe infatti un altro testamento con data 2 ottobre 2006.

In questo l’ex premier disponeva di lasciare in parti uguali le quote della finivest a Marina e Pier Silvio, mentre tutto il resto, agli altri Barbara, Eleonora e Luigi. Insomma: Luigi, il più giovane dei figli di Berlusconi, è pienamente nel testamento dell’ex premier. Dal testo da cui manca il nome di Luigi si evince piuttosto che i lasciti nei confronti di Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri (230 milioni in tutto) sono a carico degli altri quattro figli, e non di Luigi.