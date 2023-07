Grande Fratello Vip 8, il reality rischia il posticipo: problemi con la casa

Possiamo dire che c’ è già tanta attesa per la nuova edizione del Grande Fratello 8 che dovrebbe partire il prossimo settembre. Una voce circolata in queste ore starebbe allarmando un po’ tutti. Com’è risaputo, la casa di Cinecittà è nel pieno dei lavori di ristrutturazione con lo scopo di essere pronta per il 18 settembre 2023, data d’inizio del reality.

Tuttavia, pare proprio che sarebbero emersi alcuni intoppi che potrebbero richiedere un po’ di tempo prima di essere risolti. Risultato? La nuova stagione potrebbe slittare di qualche settimana.

Intoppo alla nuova Casa del GF Vip 8 : il reality slitta?

La macchina del Grande Fratello è già in moto e Alfonso Signorini è da tempo alla ricerca di nuovi personaggi da far entrare nella casa. Il reality avrà l’obiettivo di andare incontro ai bisogni dei concorrenti, motivo per cui è stata messa a disposizione una stanza relax per chi non riesce a dormire e una sala dedicata alla palestra e all’esercizio fisico in generale, in più si parla di una suite e un tugurio per ritornare alle origini.

Dunque un bel po’ di lavoro per i costruttori che hanno incominciato la nuova progettazione. E come spesso capita gli intoppi non sono mancati. A quanto pare, un problema avrebbe rallentato i lavori mettendo in ansia il conduttore. Sicuramente non una bella notizia dato che a questa si unisce il fatto che ci sono anche diverse difficoltà nel trovare “veri vip”, come egli stesso ha dichiarato. Quindi è probabile che la prima puntata possa slittare…

Partiti i cast per la nuova edizione del reality

I cast per la nuova edizione del Grande Fratello Vip sono aperti già da diverse settimane. Al momento sembra che all’interno della Casa dovremmo trovare la mamma di Giulia Salemi, Fariba e la giornalista Chirico.

In queste ore, noi di kontrokultura abbiamo saputo che a prendere parte ai provini si è presentato anche un ex corteggiatore di Gemma Galgani… Un cavaliere che ha fatto e non poco discutere durante la sua permanenza al dating show di Ued. Stiamo parlando di Fabrizio Cilli. Sarà preso? Non vi resta altro che seguirci per avere più informazioni.