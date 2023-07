Temptation Island, il padre di Manuel attacca Isabella: “Lei non sa che lui per farle i regali…”

Manuel Marascio e suo padre hanno rilasciato un’intervista su Di Più in cui hanno parlato di quanto accaduto a Temptation Island e, soprattutto il signor Giuseppe si è levato qualche sassolino dalla scarpa contro Isabella. L’uomo, infatti, ha detto delle cose contro la giovane che stanno generando molto clamore.

Nel corso dell’intervista, poi, Manuel ha anche svelato i motivi che lo hanno spinto a decidere di partecipare ad un programma come questo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Le parole del padre di Manuel contro Isabella

Tra le coppie più discusse di Temptation Island c’è stata quella formata da Manuel e Isabella e in queste ore stanno generando molto sgomento delle dichiarazioni del padre di lui. L’intervista era inizialmente destinata a Manuel, tuttavia, dato che il ragazzo si è dovuto recare al lavoro, i giornalisti hanno approfittato per fare qualche domanda a suo padre. Ebbene, l’uomo ha detto di reputare Isabela come una figlia, tuttavia ci sono delle cose di lei che non tollera molto.

Nello specifico, infatti, ritiene che troppe volte la ragazza non sarebbe in grado di apprezzare i reali sacrifici che Manuel fa per lei. A tal riguardo, ha voluto raccontare un episodio. Nello specifico, infatti, ha detto che il figlio, per poter fare un bel regalo di compleanno alla sua fidanzata, inizia a conservare i soldi dall’anno prima. Proprio per questo, la giovane dovrebbe apprezzare molto di più tutti i piccoli e grandi gesti del suo fidanzato.

Il vero motivo per cui Manuel ha accettato Temptation Island

Le parole del padre di Manuel verso Isabella non hanno fatto altro che indignare ancor di più il pubblico di Temptation Island e farlo scagliare contro di lei. Ad ogni modo, in merito a Manuel, il ragazzo ha detto di essere felice dell’epilogo che ha preso la loro storia. Non saprebbe immaginare, infatti, un futuro senza la sua fidanzata. Per quanto concerne le motivazioni che lo hanno spinto a partecipare al reality show, il giovane ha fatto una confessione.

In particolare, Manuel ha ammesso di non essere un ipocrita e di aver messo certamente in conto la notorietà che gli avrebbe donato il programma. Proprio per tale motivo, è stato motivato ad accettare. In futuro, infatti, vorrebbe tanto poter avere qualche ruolo in tv, che gli possa permettere di vivere una vita un po’ più serena e agiata dal punto di vista economico.