Barbara D’Urso silurata anche da Amadeus: il no secco del conduttore!

Ormai non ci sono più dubbi, è arrivata la fine dell’era di Barbara D’Urso. Nel giro di tre anni la conduttrice ha perso ben 3 programmi di grandi successo che nel lontano 2019 la tenevano impegnata dal lunedì alla domenica. Ora di quegli anni non resta praticamente nulla, Barbara si è trovata costretta a fare le valigie e salutare Cologno Monzese. In questi giorni si è parlato però di un possibile trasloco della conduttrice a La 7 e in Rai…

Dagospia però oggi fa sapere che Barbarella non andrà al Festival di Sanremo 2024. Infatti, pare che attualmente non sia nei piani di Amadeus avere al suo fianco la d’Urso. “Fonti vicine all’organizzazione smentiscono categoricamente a Dagospia: ‘Non è nei piani del direttore artistico’”

Barbara D’Urso fatta fuori anche da Amadeus: nessun Sanremo

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, è stata smentita la presenza di Barbara D’Urso anche da Ballando con le stelle. Subito dopo sono nate le prime voci sull’eventualità di vedere la d’Urso sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Ma ora arriva la smentita sulla partecipazione sua partecipazione anche al famoso karmesse. Ma non è tutto perchè Mediaset sembra stia andando ancora avanti con la sua rivoluzione…

A essere colpiti sarebbero ancora gli opinionisti della famosa conduttrice. Si parla di coloro che hanno spesso preso parte alle sue trasmissioni. Le eccezioni riguarderebbero solo i “nomi considerati più trasversali”. Tra gli altri volti, invece, si sarebbe già scatenato il panico.

Quale sarà il futuro della conduttrice televisiva?

Per il momento ci sono tanti dubbi sul futuro in televisione di Barbara d’Urso. Infatti, il suo contratto con Mediaset scadrà a dicembre 2023. E non ci sarebbero certezze per quanto riguarda altri progetti televisivi.

La7, con Urbano Cairo, ha già fatto sapere che non c’è in corso nessun progetto per lei. Ma Barbara sui social ha mandato un messaggio forte e chiaro “Non finisce qua”, lasciando intendere che presto la vedremo sicuramente sul piccolo schermo