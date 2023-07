Carlo Conti travolto dagli insulti: il conduttore costretto a prendere una drastica decisione

Carlo Conti poche ore fa ha annunciato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show, che partirà il prossimo autunno su Rai 1. Tra i dieci nomi scelti per il cast ci sono ben 4 ex concorrenti del GF Vip. Stiamo parlando di Pamela Prati, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Maria Teresa Ruta e Cristina Scuccia, reduce dall’Isola dei Famosi.

Sono diversi anni, ormai, che diversi ex vipponi ed ex personaggi dei reality partecipando allo show canore. Beh, questa decisione sembra non essere piaciuta affatto al pubblico da casa che si è scagliato pesantemente contro il conduttore.

Tale e Quale show: Carlo Conti svela i nomi dei primi 6 concorrenti

Per annunciare i nomi dei concorrenti scelti per Tale e Quale, Carlo Conti ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram. Il post è stato subito invaso da centinaia di commenti da parte degli utenti,e possiamo dire che la maggior parte di questi tutti negativi e contro il conduttore.

Diversi fan del programma gli hanno contestato il fatto di aver lasciato in sospeso da anni persone molto valide, per dare spazio a personaggi di poco conto e che partecipano al programma solo per avere notorietà. Secondo il pubblico nessuno dei sopra nominati è all’altezza…

Conti costretto a prendere una drastica decisione

Insomma, dando uno sguardo ai commenti, il pubblico che da tanti anni segue con attenzione Tale e Quale show non si è mostrato molto contento di quest’invasione da parte dei “reality” nel programma.

Ma, non solo, alcuni personaggi scelti quest’anno non sono considerati abbastanza talentuosi per poter cantare. Ma anche per potersi esibirsi ed imitare i diversi artisti che gli verranno proposti. Le critiche sono state talmente tante che il conduttore si è trovato costretto a prendere una decisione drastica. Per la prima volta ha dovuto bloccare tutti i commenti sotto al post. Una mossa rara da parte di Conti ma che in questo caso è stata necessaria