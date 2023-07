Oroscopo 14 luglio 2023: Ariete contrariati, Bilancia poco affidabili

Le previsioni dell’oroscopo del 14 luglio vedono i nati sotto il segno della Vergine molto predisposti alle nuove conoscenze. I Sagittario, invece, devono essere più intraprendenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono stati degli episodi che vi hanno un po’ contrariato nell’ultimo periodo. Cercate di non dare troppo peso alle apparenze e di concentrarvi sulla sostanza delle cose che vi interessano.

Toro. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 14 luglio, i nati sotto questo segno devono essere lungimiranti. Valutate bene i pro e i contro di un nuovo progetto e non siate troppo prolissi.

Gemelli. Bisogna andare dritti al punto in amore e non girarci troppo attorno. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di non essere frettolosi. Le stelle vi invitano ad essere audaci, ma attenti.

Cancro. In amore stanno per arrivare delle liete novelle. Se siete legati ad una persona a tanto tempo, adesso potrebbe essere giunto il momento di fare un passo in più. Nel lavoro, invece, siete stanchi, ma anche piuttosto soddisfatti.

Leone. Cercate di essere audaci e propositivi. In ambito professionale bisogna essere sempre sul pezzo e badare alla concorrenza. Valutate attentamente le persone che vi circondano e non fidatevi troppo.

Vergine. Siete molto socievoli e predisposti al dialogo. Questo vi permetterà di allargare la vostra cerchia di conoscenze. Tale situazione potrebbe essere favorevole sia in amore sia dal punto di vista del lavoro.

Previsioni 14 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siete molto affidabili, forse perché avete un po’ troppe cose per la testa. Siete distratti e poco capaci di prendere delle decisioni in maniera razionale. Rimandate i confronti e le decisioni importanti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 14 luglio invitano i nati sotto questo segno ad essere audaci. Non prendetevi troppo sul serio e ricordate che l’autoironia è una cosa molto importante.

Sagittario. Le stelle vi invitano ad essere intraprendenti. Imparate a mettere da parte l’orgoglio per quanto riguarda le cose importanti e quelle a cui tenete in particolar modo.

Capricorno. Se siete in un momento un po’ confuso e fatto di alti e bassi, il consiglio è quello di non prendere delle decisioni troppo rapidamente. Riflettete a fondo e cercate di seguire anche il consiglio di chi potrebbe saperne più di voi.

Acquario. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una bella ripresa, quindi, cercate di non essere troppo pessimisti. In amore è importante essere onesti e chiari.

Pesci. Giornata molto impegnativa sul fronte lavorativo. Per quanto riguarda quello sentimentale, invece, è importante imparare ad aprire i propri orizzonti e a non accontentarsi se non si è felici.