Uomini e Donne, Armando Incarnato cacciato da Berlusconi? Che succede

In queste ore stanno circolando sul web diverse voci che riguardano i programmi Mediaset. A finire al centro dell’attenzione nelle ultime ore, è Uomini e Donne e alcuni suoi protagonisti, come ad esempio Armando Incarnato.

Considerando l’estrema “pulizia” a cui sta dando luogo Pier Silvio Berlusconi nella sua azienda, allo scopo di eliminare tutto il trash che l’ha contraddistinta negli ultimi tempi, in molti si stanno domandando se una simile ripulita non avverrà anche nel talk show pomeridiano. Vediamo cosa è emerso.

Armando Incarnato e altri saranno cacciati da Uomini e Donne?

Considerando che in Mediaset si stanno apportando tanti cambiamenti in merito ai contenuti da mandare in onda e, soprattutto, ai soggetti da esporre in tv, in molti si stanno facendo delle domande sul dating show di Maria De Filippi. Anche in questa trasmissione spesso sono andati in onda contenuti altamente trash, discussioni accese, risse sfiorate e accuse molto forti. Per tale ragione, anche qui saranno presi dei provvedimenti?

L’influencer Alessandro Rosica ha risposto ad alcune domande su questa faccenda ed ha svelato delle cose molto interessanti. In particolar modo, un utente gli ha chiesto se Berlusconi caccerà anche alcuni volti da Uomini e Donne, come ad esempio Armando Incarnato e altri che sono soliti creare dinamiche molto accese. La risposta, però, in questo caso, è stata piuttosto categorica. Nello specifico, Alessandro ha detto che la cosa sia alquanto improbabile.

Il potere di Maria De Filippi su Pier Silvio Berlusconi

Il motivo per il quale risulta davvero difficile credere che Pier Silvio Berlusconi possa smantellare il cast di Uomini e Donne, eliminando personaggi come Armando Incarnato, sta nella potenza di Maria De Filippi. Quest’ultima, infatti, è stata pur sempre la moglie di Maurizio Costanzo e in Mediaset ha un potere non indifferente. La donna gestisce anche le quoti di alcune aziende associate, per cui, ha un potere decisionale molto forte.

Contrariamente ad Alfonso Signorini, che ha dovuto sottostare alla bocciatura del cast del GF Vip da parte di Berlusconi, per Maria il discorso è differente. Il cast di Uomini e Donne, infatti, dipende quasi unicamente da lei. Quindi, non vi è ragione di credere che tale trasmissione possa essere scalfita dalle manovre che si stanno apportando in azienda. Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo.