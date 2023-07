Dame e Cavalieri di Ued “intoccabili”: ecco perchè Pier Silvio Berlusconi non può intervenire su Maria!

Visti i provvedimenti di Pier Silvio Berlusconi nei confronti dei reality in tanti si stanno chiedendo il perchè l’amministratore delgato di Mediaset non interviene su alcuni personaggi di Uomini e donne.

Basta pensare a quello che è accaduto lo scorso anno tra Armando e Riccardo o Tina e Pinuccia. Qualche volta è capitato che in studio si siano sfiorate anche risse, ovviamente censurate dalla padrona di casa. E allora perchè non si interviene? Il motivo è molto semplice.

Pier Silvio Berlusconi, nessuna dritta a Maria De Filippi su Ued: ecco il perchè

A differenza di Alfonso Signorini, il quale Pier Silvio ha dato dritte precise e obbligatorie per la prossima edizione del GF Vip 8, per Maria De Filippi il discorso è praticamente diverso. Lo scorso anno nel reality dell’ex Direttore di Chi abbiamo assistito a cosa allucinanti, tanto che oltre al Codacons è intervenuto in prima persona proprio Berlusconi, squalificando ogni concorrente nella Casa. Basta pensare a Daniele Dal Moro ma anche alla Lamborghini. Sono stati sueprati dei limiti, aveva chiosato.

Ma i più attenti fanno notare che alcuni limiti sono stati superati e anche da tempo nel salotto di Ued. E allora perchè li non intervenire? A rispondere ci ha pensato il famoso Alessandro Rosica attraverso una ig stories. Il gossipparo ha fatto sapere che sui programmi di Maria De Filippi e in questo caso Ued, Berlusconi non ha nessun potere. “Non avete idea della grande potenza di Maria che ha a Mediaset”, ha fatto sapere. Quindi in un certo senso li è tutto concesso…

Uomini e donne torna a settembre con una settimana di anticipo

C’è grande attesa per il ritorno di Uomini e donne a settembre. Pochi giorni fa sono stati ufficializzati i nuovi palinsesti e il programma della De Filippi è stato confermato con una settimana di anticipo.

Non tornerà quindi il 18 settembre ma bensì l’11 assieme ad Amici. Le registrazioni, invece, dovrebbero partire l’ultima settimana di agosto. Per ora, quindi non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti.