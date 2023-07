Oriana Marzoli sbugiarda Daniele Dal Moro: “Mi ha portata in stazione e…” (FOTO)

Continua la diatriba tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Sul web sono tantissime le persone che stanno parlando di loro e stanno facendo commenti e supposizioni in merito a quello che sta succedendo.

Proprio poche ore fa, la Marzoli è stata pesantemente attaccata per alcuni comportamenti che avrebbe assunto nei riguardi del suo ex. Sentendosi messa con le spalle al muro, dunque, la giovane ha deciso di replicare facendo confessioni molto forti.

Web contro Oriana Marzoli, lei sbotta e smaschera Daniele

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere finita senza possibilità di recupero. In queste ore, infatti, la giovane è’ tornata a parlare del suo ex dicendo delle cose piuttosto pesanti. Tutto è cominciato nel momento in cui un utente dei social ha attaccato la giovane accusandola di non aver mai amato davvero Daniele. La venezuelana è stata accusata di aver lasciato il suo fidanzato mediante una diretta social.

Per tale ragione, evidentemente, Oriana teneva molto di più a tutta la situazione, ai follower e ai soldi invece che a Daniele. Dinanzi queste parole, poi, la giovane ha replicato e lo ha fatto in un modo molto pungente. Innanzitutto ha chiarito di non essere stata lei a lasciare Daniele, ma il contrario. Quest’ultimo, infatti, avrebbe preso la decisione di troncare mentre erano insieme e, successivamente, l’avrebbe portata anche alla stazione per farla andare via.

Oriana parla anche di faccende economiche su Dal Moro

In seguito, poi, Oriana Marzoli ha fatto anche altre confessioni contro Daniele Dal Moro. In merito alla faccenda inerente i soldi, la giovane ha precisato che, in tutti questi mesi di relazione, è sempre stata lei ad andare a Verona da lui e mai il contrario. La protagonista ci ha tenuto, dunque, a sottolineare che sia stata più lei a investire denaro, tempo e sentimento in questa relazione piuttosto che il contrario.

Per il momento, Daniele non ha ancora replicato a queste accuse. Il ragazzo, però, è solito interagire con i suo fan mediante delle dirette su Twitch che, di solito, si svolgono la sera. Proprio ieri, infatti, si è reso protagonista di nuovi attacchi, non solo contro la Marzoli, ma anche contro altri suoi ex compagni d’avventura come Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e altri. Insomma, la guerra sembra ancora aperta senza esclusione di colpi.