Giulia De Lellis condurrà un nuoco programma: di che si tratta e dove la vedremo

La carriera di Giulia De Lellis è in continuo crescendo, sta di fatto che presto la vedremo alla conduzione di un nuovo programma. Non è la prima volta che la giovane si cimenta in questo ruolo.

A quanto pare, al pubblico da casa piace, sta di fatto che le è stata offerta una nuova e interessante opportunità per emergere e farsi largo nel tortuoso mondo dello spettacolo. Vediamo di che cosa si tratta.

Ecco quale nuovo programma condurrà Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sta per cimentarsi in un nuovo progetto lavorativo in quanto sarà conduttrice di un nuovo programma. La trasmissione andrà in onda su Discovery e avrà come tema preponderante l’amore. Nello specifico, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, pare che il fulcro della questione sarà legata alle coppie che stanno attraversando un momento di crisi.

Per il momento non sono stati resi noti ancora i dettagli, tuttavia, le riprese sembrerebbero essere già cominciate. Per ora non si conosce ancora la data ufficiale di messa in onda delle puntate, pertanto, non resta che attendere per saperne di più. Intanto, Giulia sta condividendo con i suoi fan alcuni momenti salienti delle sue giornate e dei suoi impegni lavorativi.

Vita frenetica per l’influencer

Proprio in queste ore, Giulia De Lellis ha dichiarato di essere a Milano su di un set per delle riprese, molto probabilmente si tratta proprio del nuovo programma che le è stato affidato. Tra un impegno e l’altro, ricordiamo che la vita dell’influencer in questione è sempre stata molto movimentata, Giulia trova anche il tempo per andare a fare shopping e per concedersi qualche piccolo sfizio.

A tal riguardo, la ragazza si è mostrata in giro per negozi intenta a fare un po’ di shopping. Nello specifico, è andata a comprare dei costumi in quanto molto presto dovrà partire. La giovane non ha svelato la destinazione del suo prossimo viaggio. Certamente, però, il tutto sarà più chiaro tra qualche giorno poiché sicuramente condividerà il tutto tra le sue Instagram Stories. In merito alla sua vita sentimentale, infine, Giulia non sembra abbia avuto alcun riavvicinamento con il suo ex Andrea Damante. Anche se sono stati di recente nello stesso posto, si è trattato solo di una casualità.