Romina Power irriconoscibile, lo scatto in bikini fa il giro del web: “Ma siamo sicuri che è lei?”

Anche per Romina Power sono arrivate le sue meritate vacanze. In questi giorni mentre Albano si è preso qualche momento di relax assieme alla figlia Jasmine, l’artista statunitense sembra sia rimasta in Puglia.

A breve lei e l’ex marito partiranno per una nuova tourneè oltre oceano e i fan non attendono altro… In questi giorni sono circolate sul web delle foto della donna mentre si fa il bagno al mare in bikini. Degli scatti che mostrano la cantante sembra davvero irriconoscibile.

Romina Power irriconoscibile al mare: curve morbide e burrose

C’è da precisare che le immagini in questione sono state pubblicate dal settimanale Chi e non adesso. Sono foto che risalgono a tre anni fa, dove la cantante è stata immortala al largo del Golfo di Napoli. Beh come si vede l’ex moglie del Maestro Al Bano si è concessa una nuotata in bikini. La cantante mostrava delle curve morbide. Ovviamente i suoi fan sono rimasti senza parole perché la loro beniamina non si mostrava in costume da tempo e nessuno la immaginava cosi.

Nello specifico Romina indossa un due pezzi rosa con laccetti laterali: in primo piano le sue forme burrose. Possiamo dire che nonostante non sia più una ragazzina e non sfoggia quella taglia 38 di tanti anni fa, la Power resta sempre bellissima e affascinante. Una bellezza senza tempo, dai tratti particolari…

Gli appelli della cantante

Nel frattempo Romina Power continua a manifestare il suo malcontento sul suo account Instagram. Da alcuni giorni l’artista sta esprimendo tutta la sua solidarietà come sempre agli animali.

Dai cani abbandonati nella stagione estiva, agli agnellini che dovrebbero essere protetti e non mangiati, fino al latte di mucca, spiegando il perchè non dovrebbe essere bevuto. Tra un appello e l’altro ovviamente non manca mai un pensiero alla sua Ylenia…. La figlia scomparsa nel 1994 e mai più ritrovata.