Divorzio Totti-Blasi, spariti 5 Rolex: Ilary non rispetta le regole e avanza altre pretese

Continuano a trapelare scottanti notizie in merito al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In queste ore, sul Corriere della Sera sono trapela è emerso un qualcosa di davvero inaspettato che sta animando parecchio la situazione e riguarda i famosi Rolex.

Nello specifico, infatti, sembrerebbe che la conduttrice si sia rifiutata di adempiere ad una decisione pronunciata dal giudice civile Francesco Fettoni. In tale occasione, fu detto ad Ilary di riportare nella cassaforte del suo ex gli orologi che gli avrebbe sottratto. Questo, però, non è avvenuto.

Ilary non riporta i Rolex in cassaforte e diserta l’udienza di separazione da Francesco Totti

Il giallo sui Rolex che la stanno facendo da protagonisti nel processo di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua. Un po’ di tempo fa, quando scoppiò lo scandalo del furto degli orologi, il giudice stabilì un affido condiviso di tali oggetti in attesa che si stabilisse in maniera certa e univoca la loro proprietà. Per tale ragione esortò Ilary a restituire i 5 oggetti di valore che pare avrebbe sottratto dalla cassaforte dell’ex calciatore in un tempo prestabilito.

Adesso, dunque, tale termine sembra essere scaduto, m Ilary pare stia continuando ad essere in possesso dei 5 Rolex senza riportarli dove avrebbe dovuto. Ad ogni modo, a seguito della decisione del giudice, la donna ha fatto ricordo ed ha dichiarato, innanzitutto, di essere in possesso solamente di 2 o al massimo 3 orologi e non di 5. Il 12 luglio si è tenuta una nuova udienza, ma la conduttrice era assente in quanto in vacanza in Brasile.

La Blasi rivendica altre pretese

Ilary Blasi, dunque, ha dichiarato in più occasioni di non sapere che fine abbiano fatto i restanti Rolex che rivendica il suo ex Francesco Totti. Tra gli oggetti apparentemente scomparsi figurerebbe anche un Daytona Rainbow. Si tratta di un orologio molto raro ed estremamente costoso il cui valore ammonta a circa 1 milione di euro. Nel corso dell’udienza, inoltre, Ilary avrebbe avanzato anche altre pretese.

Nello specifico, la donna avrebbe rivendicato a sua volta la sparizione anche di altri oggetti. Tra di essi figurano delle borse firmate e dei gioielli a lei appartenenti che, a quanto pare, non si trovano più. Che fine avranno fatto tutti questi oggetti? A quanto pare, il percorso che condurrà Ilary e Totti verso la separazione legale sembra diventare sempre più tortuoso e difficile.