Uomini e donne gossip, scoppiata altra amatissima coppia di Uomini e donne: è finita malissimo

Dopo la fine del matrimonio tra Fabio e Isabella un’altra seguitissima coppia purtroppo si è detta addio. Stiamo parlando di Silvia e Sabino, protagonisti del trono Over, che avevano lasciato il dating show insieme verso la fine di aprile 2023, facendo pensare a molti che avrebbero avuto un futuro insieme.

Tuttavia, a sorpresa, dopo soli due settimane dall’addio la coppia ha deciso di separarsi ma solo adesso hanno dato l’ufficialità

Uomini e donne: Anche Sabina e Silvio si sono detti addio

In una recente diretta su Instagram con la pagina Fralof, Silvia Zanin, ex dama del trono Over, ha raccontato i dettagli della rottura con Sabino. Durante l’intervista, Silvia ha ammesso di aver scelto Sabino perché è una persona che vive di emozioni e sensazioni. Tuttavia, ha anche spiegato di esserelsi sentita usata da lui su alcune cose.

Senza entrare in ulteriori dettagli, ha affermato che la storia è durata solo un mese, il periodo della trasmissione televisiva, e dieci giorni dopo l’uscita dal programma. L’ ex dama di Uomini e donne non ha nascosto tutta la sua delusione per questa storia che tanto l’aveva fatta sognare. Infatti, credeva di aver trovato la persona giusta per poter vivere serenamente il resto della sua vita.

La delusione dell’ex dama di Uomini e donne e la decisione per il futuro

Silvia ha addirittira definito il suo ex un attore da oscar. La ex dama si è detta sorpresa dal fatto che non sia riuscita a capire le reali intenzioni di Sabino, avendo sperato che tra loro potesse nascere una vera storia d’amore.

Ha concluso affermando che mai avrebbe immaginato che l’ ex cavaliere potesse essere così. Intanto, sul loro futuro non ci sarebbero ripensamenti infatti è probabile che Silvia a settembre possa ritornare nel programma e tornare a mettersi in gioco. Per ora nn ci resta che attendere