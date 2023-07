Tina Cipollari possibile tronista? Gossip non escluso. Parla l’ex marito Kikò

Come ben sanno gli appassionati di uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi nel corso degli anni ha subito vari cambiamenti. Primo fra tutti l’unione tra il trono classico e quello over, quindi nessuna divisione settimanale tra i format. Questo è stato molto positivo in termini di ascolti, infatti, ancora oggi tutti sono contenti per tale scelta.

Ma non è tutto, proprio a causa di questi cambiamenti qualcuno temeva che anche Tina Cipollari e Gianni Sperti potessero avere un cambio ruolo. Beh a fare chiarezza su quello ce potrebbe accadere a settembre ci ha pensato direttamente l’ex marito della Cipollari, Kiko Nalli.

Tina Cipollari possibile tronista a Ued a settembre? Parla l’ex marito

L’ex marito di Tina Cipollari ha fatto sapere che continuerà a fare il tifo per la sua ex moglie. Da tempo la segue, e il fatto che potrebbe tornare alle origini ovvero sedere di nuovo sul trono rosso, non gli dispiacerebbe affatto.

Anzi al settimanale Nuovo ha dichiarato che tale cambiamento, potrebbe divertirlo molto. “Mi ucciderei dalle risate, sicuramente farebbe impazzire i suoi corteggiatori”. Insomma dalle sue parole si evince che tale possibilità di vederla tronista non è ancora esclusa. Diversamente dal parrucchiere che da poco sembra aver ritrovato la felicità accanto ad una nuova ragazza, per la Vamp di Frusinate l’amore alla sua porta ancora non bussa.

L’amore tra la Vamp con Kikò e Vincenzo Ferrara

Dopo il lungo matrimonio avuto con Kiko Nalli dalla quale ha avuto tre bellissimi figli, Tina è stata legata sentimentalmente a Vincenzo Ferrara. L’uomo imprenditore fiorentino è sembrato fin dal primo istante molto innamorato di lei, tanto che dopo la pandemia is è parlato addirittura di nozze.

A confermare il pettegolezzo anche la stessa opinionista, che all’epoca anche lei sembrava molto propensa ad una unione ufficiale. Quello che è accaduto tra i due poi è noto a tutti, anche se la Cipollari non è mai entrata nel dettaglio raccontando il vero motivo dell’addio.