Belen “mano nella mano con un ricco imprenditore”: Stefano sparito, il mistero s’infittisce

Si infittisce il mi stero sulla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da giorni non si capisce se la storia tra i due è giunta al capolinea o se è tutto frutto di fantasia dei giornalisti. Nelle scorse ore però si è acceso un nuovo campanello di allarme, che ha messo in allerta i fan della modella e del conduttore.

Nelle scorse ore Ignazio Moser ha festeggiato 31 anni e per celebrare il compleanno ha organizzato un party al Mimosa Polo Club, struttura che ha sede a Pogliano Milanese. Presenti tanti amici e tutti i famigliari stretti del trentino con i rispettivi partner. Naturalmente all’evento ha presenziato la fidanzata Cecilia. E poi i coniugi Rodriguez Veronica e Gustavo, quindi Jeremias con la compagna Deborah Togni e Belen. Unico grande assente Stefano De Martino.

Stefano De Martino assente al party di Ignazio: perchè?

Il fatto che Stefano De Martino non abbia preso parte al party è molto strano perchè in questi giorni il conduttore non ha nessun impegno lavorativo in programma. Ma non è tutto perchè nei giorni scorsi l’ex ballerino di Amici si è recato a Londra assieme al figlio Santiago (senza Belen).

Ieri, invece, 14 luglio, quando Ignazio ha festeggiato non lontano dal capoluogo lombardo, Stefano ha realizzato delle Stories mostrandosi a Milano. Quindi a questo punto che sia tornato in Italia è sicuro ma il perchè non abbia preso parte alla festa non si sa.

Belen beccata mano nella mano con un imprenditore

Oltre alla grande assenza di Stefano De Martino a Milano alla festa del cognato ad accendere il vero pettegolezzo sui due, una segnalazione clamorosa. A Deianira Marzano, esperta di gossip, è stato mandato uno scatto in cui si vede la Rodriguez stringere la mano a un uomo misterioso durante la festa.

In aggiunta un utente ha sostenuto che Belen si stia vedendo da 15 giorni con un imprenditore bergamasco, un tale Elio, e che con lui abbia trascorso di recente giorni romantici in un resort di lusso, il San Luis a Murano.