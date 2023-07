Temptation Island 2023: Alessia e Lollo, il bacio scuote il reality! Cosa è successo dopo?

Temptation Island 2023 ha lasciato il pubblico col fiato sospeso nella terza puntata, quando Alessia ha baciato Lollo, uno dei tentatori. Dopo aver visto i video di Federico, il suo fidanzato, Alessia ha chiesto un falò di confronto ma non è stato accettato.

Determinata a continuare da sola, Alessia ha chiesto poi a Filippo che non le venissero più mandati video per continuare il suo percorso senza interferenze. Ma cosa è successo dopo?

Temptation Island 2023: cosa è successo dopo il bacio Lollo e Federica

Manca davvero poco per la messa in onda della quarta puntata di Temptation e il destino di Alessia e Federico ancora oggi rimane avvolto nel mistero. Tuttavia, alcuni indizi potrebbero svelare ciò che è accaduto dopo il bacio con Lollo. Secondo il sito Fanpage e le Storie Instagram di Alessia, giovedì 13 luglio, Lollo era presente alla festa di compleanno della sua ex, Nicole Di Mario.

Mentre Lollo e Nicole sono rimasti in ottimi rapporti dopo il loro flirt dell’anno precedente, non c’è traccia di Alessia nella festa romana. Ciò potrebbe suggerire che Alessia e Lollo non si siano più visti dopo l’esperienza nel reality. Nello stesso tempo video e foto pubblicati sui social media mostrano l’ex tentatore chiacchiera e brinda con Nicole, insieme ad altri personaggi noti, tra cui Francesco Chiofalo e Amedeo Goria con la loro figlia e il fidanzato. Questo suggerisce che Lollo e Nicole abbiano mantenuto una semplice amicizia.

Alessia decide di seguire il suo percorso a Temptation Island 2023

Intanto, i fan di Temptation Island attendono con ansia la quarta puntata per scoprire il destino di Alessia e Federico, indizi svelati dalla festa di compleanno di Nicole indicano che il percorso di Alessia potrebbe aver preso una svolta inaspettata. Solo il tempo dirà quale sarà l’epilogo delle coppie protagoniste, mantenendo i telespettatori in trepidante attesa.

