Daniele Dal Moro torna a Uomini e donne ma è caos: piovono critiche pesanti

Daniele Dal Moro sembra essersi già buttato alle spalle la sua storia con Oriana Marzoli. Dopo una tormentata laison e una rottura altrettanto turbolenta la coppa si è detta addio in maniera ufficiale. E, tra botta e risposta social, la storia tra gli Oriele è ufficialmente naufragata.

Non solo, proprio in questi giorni, Daniele si è anche scontrato con alcuni dei suoi più grandi amici all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, come Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ponendo fine anche all’amicizia con loro. Ma il vero colpo di scena è arrivato proprio adesso.

Daniele Dal Moro sbarca a Uomini e donne

Ci sarebbero in arrivo grandi novità per l’ex gieffino. Venerdì 14 luglio, Daniele ha fatto una nuova diretta, in cui, oltre a sfogarsi, ha fatto anche un’inaspettata rivelazione. A quanto pare, a Dal Moro sarebbe stato proposto di diventare tronista nella versione spagnola di Uomini e Donne. Come è noto a tutti la sua ex Oriana è molto conosciuta in Spagna e per questo motivo, per il giovane sarebbe una grande occasione per farsi conoscere.

Tuttavia, diversi utenti hanno fatto notare che, in realtà, in Spagna il dating show non va più in onda da diversi anni, per cui è impossibile che tale notizia che lo stesso Dal Moro abbia dato è totalmente falsa. Da lì, sono piovute diverse critiche nei confronti dell’ex gieffino, accusato di essere appunto un bugiardo.

La verità sulla partecipazione di Dal Moro a Ued

Alcuni fan di Dal Moro hanno fatto sapere che Daniele in effetti stava scherzando. Ad ammetterlo anche lo stesso ex gieffino, precisando che si trattava di un contatto avuto 4 anni fa.

Nel corso della live, l’ex di Oriana ha semplicemente raccontato di essere stato contattato da degli spagnoli, ma, non avendo risposto, ha ironizzato sul fatto che potesse essere una nuova proposta per il trono, proprio come successo in passato. Ad ogni modo, non è da escludere che potrebbe essere chiamato per il Gran Hermano Vip