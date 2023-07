Domenica In novità prossima stagione: ecco cosa potrebbe accadere al pubblico

Interessanti novità sono trapelate in queste ore in merito alla prossima stagione di Domenica In. Il programma che va in onda su Rai 1 nel giorno di festa, per tenere compagnia agli italiani a ora di pranzo e oltre, potrebbe subire delle interessanti modifiche.

La conduzione di Mara Venier non è in dubbio. Lei stessa, infatti, ha confermato che anche il prossimo anno sarà alle redini del talk show. Le novità, però, riguardano un altro aspetto del format. Vediamo di cosa si tratta e quello che potrebbe succedere.

Cosa potrebbe accadere nella prossima stagione di Domenica In

Novità in arrivo per la prossima stagione di Domenica In. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, si è lasciato sfuggire delle interessanti novità in merito a quello che potrebbe accadere il prossimo anno. La principale modifica riguarderebbe il pubblico. I vertici dell’azienda, infatti, starebbero seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di selezionare dei telespettatori parlanti.

Questo, dunque, vuol dire che Domenica In potrebbe trasformarsi in una sorta di arena, in cui i presenti in studio hanno la possibilità di intervenire per commentare le varie dinamiche trattate in puntata. In questo modo, quindi, si potrebbe venire a creare un contatto ancora più diretto tra la conduttrice e il suo pubblico. Nel caso in cui questa ipotesi dovesse essere confermata, bisognerà effettuare dei provini per selezionare coloro i quali potranno far parte del pubblico parlante della trasmissione.

Mara Venier sostituita da una grande amica?

Almeno per il momento, però, si tratta solamente di un’ipotesi, in quanto non è stata data nessuna conferma ufficiale da parte dei vertici dell’azienda. L’idea del pubblico parlante nella prossima stagione di Domenica In, però, sta già allettando molte persone. Diversi spettatori, infatti, sono rimasti contenti ed estasiati da questa possibile novità. Inoltre, poi, è trapelata anche un’altra indiscrezione.

Mara Venier è stata confermata anche il prossimo anno, ma questo potrebbe essere l’ultimo. Lei stessa ci ha tenuto a ribadire che, una volta scaduto il suo contratto con la Rai nel 2024, ha intenzione di lasciare le redini della trasmissione a qualcun altro. Ma chi potrebbe ereditare il testimone? Al momento, il nome più probabile è quello di Alessia Marcuzzi, grande professionista e amica della Venier. Anche per questo, però, bisognerà attendere per avere notizie più concrete.