Daniele e Oriana “terrorizzano” i fan? “Ho avuto paura” ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto allarmanti che riguarda Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e il rapporto con alcuni fan. I due ragazzi stano dando davvero scandalo ultimamente, in quanto si stanno comportando in maniera inaspettata.

Dopo svariati tira e molla, discussioni estreme e rivelazioni clamorose mediante i social, i due sembrano aver fatto pare. A raccontare il tutto sono stati alcuni fan che, tuttavia, sono apparsi alquanto spaventati dai due.

Ecco perché i fan hanno paura di Daniele e Oriana

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno cominciando a spaventare i fan. I due stanno assumendo degli atteggiamenti piuttosto bizzarri che stanno suscitando parecchio sgomento. I continui tira e molla, le sfuriate che reciprocamente fanno sui social l’uno contro l’altra, stanno diventando un vero e proprio show. Mentre sui social accade tutto questo, però, alcuni utenti del web hanno dichiarato di averli beccati insieme.

Amedeo Venza, ad esempio, ha riportato una segnalazione piuttosto interessante sul loro conto. Nello specifico, questa persona ha detto di aver visto i due alla stazione, intenti a scambiarsi dei baci molto passionali. L’autore della segnalazione, però, ha specificato di non aver avuto il coraggio di fare una foto in quanto temeva che i due avrebbero potuto avere una reazione spropositata, dato che sembravano piuttosto nervosi e agitati. (Continua dopo la foto)

Dal Moro e la Marzoli cachet da capogiro per fare sceneggiate sui social? L’ammontare

Questa confessione, ovviamente, ha generato un bel po’ di sgomento sul web. Diversi utenti hanno accusato Oriana e Daniele di terrorizzare i loro stessi fan con i loro atteggiamenti piuttosto isterici e confusi. Ma questo, però, non è tutto. Sul web è trapelata anche un’altra notizia che spiegherebbe il motivo per il quale i due ragazzi si renderebbero continuamente protagonista di discussioni mediante i social.

Pare, infatti, che entrambi percepiscano parecchi soldi con le dirette che sono soliti fare su Twitch in cui si insultano a vicenda e se ne dicono di ogni. Entrambi, dunque, si sarebbero messi d’accordo per cercare di aumentare i loro seguaci e le loro visualizzazioni. Pare, infatti, che percepiscano uno stipendio mensile di circa 30 mila euro facendo queste sceneggiate mediante i social, sarà davvero così? Al momento i diretti interessati non sono intervenuti sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se diranno qualcosa a riguardo.