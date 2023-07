Uomini e Donne, Lavinia e Alessio replicano ai rumor sulla crisi: come stanno le cose

In questi giorni si è diffusa sul web la notizia secondo cui Lavinia Mauro e Alessio Corvino potessero essere in crisi. A scatenare i dubbi sulla coppia nata a Uomini e Donne sono state alcune segnalazioni via social.

In particolare, infatti, Corvino è stato beccato in un locale intento a divertirsi senza la sua compagna. Adesso, però, ci hanno pensato i diretti interessati a rompere il silenzio sulla faccenda. Vediamo cosa hanno fatto.

Ecco la risposta di Lavinia e Alessio alla presunta crisi

Lavinia e Alessio sono davvero in crisi? A quanto pare no. Iniziamo subito con dire che i rumor inerenti dei possibili malcontenti tra loro sono stati diffusi dagli utenti del web, i quali hanno notato dei comportamenti alquanto bizzarri da parte dei diretti interessati. Fino a questo momento, però, né Lavinia n é Alessio erano intervenuti sulla faccenda. Tuttavia, in queste ore c’è stata la svolta.

I due ragazzi hanno preferito rispondere a tutte le indiscrezioni che sono circolate in rete in questi giorni con i fatti. Invece che commentare in maniera diretta la faccenda, confermando o smentendo quanto trapelato, i protagonisti hanno pubblicato dei video della loro vacanza. Entrambi hanno condiviso gli stessi contenuti, sintomo del fatto che tra loro tutto proceda a gonfie vele.

Falso allarme per i due ex di Uomini e Donne

In particolar modo, Lavinia e Alessio, per smentire la crisi, hanno mostrato dei filmati in cui sono all’interno di un locale intenti a dimenarsi sotto un cielo stellato. I due, infatti, pare che attualmente siano in vacanza ad Ibiza, intenti a godersi qualche momento di relax lontano da tutti i pettegolezzi e le malelingue. Nel video in questione, inoltre, ci sono anche degli amici che si sventolano con il ventaglio.

I telespettatori di Uomini e Donne sapranno bene che questo è un particolare vezzo di Lavinia. Soffrendo di attacchi di ansia, infatti, spesso si sventola in quanto ha la sensazione che le manchi l’aria. Questa sua particolarità è divenuta un po’ il suo tratto distintivo. Per tale ragione, per sdrammatizzare un po’, spesso viene imitata delicatamente su questa cosa e lei ci scherza su, proprio come accaduto in questa circostanza. Ad ogni modo, la cosa importante è che tra i due non sembra esserci nessuna crisi. Molto probabilmente, si è trattato solo di un evento passeggero.