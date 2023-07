Ilary Blasi pone un veto a Noemi Bocchi? C’entrano i suoi figli: che succede

In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Da poco, la conduttrice Mediaset ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi figli, dopo che hanno trascorso un lungo periodo di vacanza con il padre e con la sua nuova compagna in America.

Per immortalare il tutto, la presentatrice ha pubblicato una foto sul suo account di Instagram in cui è ripresa sua figlia Isabel, o meglio, una sola parte del suo corpo, ovvero, i piedi. Poco dopo, poi, è arrivato un gesto piuttosto sospetto da parte di Noemi.

Maretta tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi?

Ilary Blasi e Noemi Bocchi non potranno certamente diventare mai delle grandi amiche. Ad ogni modo, fino a questo momento avevano sempre fatto il possibile per ignorarsi. Quest’oggi, però, è accaduta una cosa piuttosto bizzarra, che ha spinto molti a credere che tra le due ci sia stato un confronto non troppo gradevole. Nello specifico, tutto è sorto nel momento in cui Noemi ha pubblicato una foto in cui sono inquadrati i suoi figli e la piccola Isabel.

I tre sono all’interno dell’aeroporto, intenti a tornare in Italia dopo la lunga vacanza trascorsa in America. Ad ogni modo, la cosa strana che ha generato un po’ di sgomento riguarda il fatto che la piccola Isabel ha il volto coperto da un’emoticon. Questo evento non si era mai verificato prima d’ora. Di solito, infatti, Noemi pubblicava normalmente foto in cui erano ripresi i figli di Francesco Totti e della sua ex. In questa circostanza, però, qualcosa è cambiato.

Il possibile veto posto da Ilary

La notizia, chiaramente, ha fatto il giro del web in men che non si dica. In molti credano che il motivo celato dietro questo gesto improvviso risieda in un veto posto da Ilary Blasi contro Noemi Bocchi, La conduttrice potrebbe aver intimato alla nuova compagna del suo ex di non pubblicare le foto dei suoi figli senza il suo consenso, specie quando si tratta di bambini piccoli e minorenni.

Al momento, però, le dirette interessate non hanno proferito parola a riguardo. Sul web, però, gli utenti stanno cominciando a palesare il loro punto di vista. In molti stanno dichiarando di essere dalla parte di Ilary, in quanto non è accettabile che Noemi pubblici sul suo profilo le foto di figli che non sono i suoi. Altri, invece, sospettano che Ilary sia solo gelosa del tempo che i suoi figli stanno trascorrendo con Noemi Bocchi e con i suoi figli.