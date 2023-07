Oroscopo 18 luglio 2023: Leone poco riflessivi, Acquario un po’ stanchi

Le previsioni dell’oroscopo del 18 luglio invitano i Capricorno ad essere coraggiosi. I Toro, invece, avranno una giornata molto interessante per quanto riguarda l’amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La mattinata potrebbe rivelarsi un po’ più fiacca del previsto. Verso pomeriggio, però, ci sarà un bel miglioramento, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti soprattutto in ambito professionale.

Toro. Giornata molto interessante per quanto riguarda l’amore. I single potrebbero fare delle conoscenze molto interessanti, ma è meglio non tirare troppo la corda su certe situazioni, specie se nuove.

Gemelli. Novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Se siete un po’ indecisi su alcune decisioni che riguardano il vostro futuro, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere accuratamente.

Cancro. L’Oroscopo del 18 luglio vi invita ad essere un po’ più flessibili. Se avete una convinzione, difficilmente cambiate idea, ma in certi casi è opportuno farlo e non mostrarsi troppo pesanti.

Leone. In questo periodo siete soliti agire d’istinto e questo potrebbe causarvi qualche problema in campo relazionale. Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno essere più lungimiranti.

Vergine. Le stelle vi invitano a non dare peso alle persone che non hanno importanza e che non sono state all’altezza di starvi accanto nei momenti del bisogno. Persone del genere è meglio perderle che trovarle.

Previsioni 18 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete piuttosto in fermento per una questione che riguarda la vostra sfera privata. In ambito sentimentale bisogna essere determinati e non arrendersi al primo ostacolo che potrebbe capitarvi.

Scorpione. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 18 luglio è meglio essere intraprendenti e perspicaci, soprattutto nel lavoro. Il periodo è un po’ fiacco, ma cercate di risparmiare le forze per quando necessario.

Sagittario. Oggi ci vuole una buona dose di pazienza per riuscire ad affrontare al meglio la giornata. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di lasciarvi consigliare da qualcuno di più esperto.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad essere coraggiosi. Solitamente siete persone che amano mettersi in gioco, tuttavia, ci sono anche dei casi in cui venite meno e preferite farvi da parte. Specie nel lavoro, però, dovete insistere.

Acquario. Vi sentite un po’ stanchi e senza forze. ci sono delle situazioni che sarebbe il caso di rivedere e di rivalutare. Dal punto di vista professionale siate pronti ad affrontare una nuova sfida.

Pesci. Ci sono dei momenti in cui è necessario rimboccarsi le maniche e darsi da fare per riuscire ad emergere. In ambito sentimentale, invece, non siate troppo frettolosi e abbiate maggiore pazienza.