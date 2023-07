Uomini e donne anticipazioni, scoop su un cavaliere: ha già pronto il suo teatrino

Manca sempre meno alla nuova edizione di Uomini e donne. Come già è noto a tutti Maria de Filippi tornerà con il suo amatissimo programma il 18 settembre. Tra poche settimane invece inizieranno le registrazioni e c è sempre più curiosità da parte dei fan nel conoscere i nuovi tronisti.

In queste ore però è arrivata una segnalazione su un noto cavaliere. In particolare, l’attenzione è puntata su Armando Incarnato, da sempre al centro di accesi scontri all’interno dello studio.

Uomini e donne: Armando Incarnato lascia il programma?

Da casa in molti si sono chiesti che visto le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi nei programmi Mediaset, c’è chi ha qualche dubbio sul ritorno del cavaliere napoletano nel parterre. C’è chi, allo stesso tempo, è convinto che Maria De Filippi abbia libera scelta su come organizzare i suoi programmi, anche perché la stessa De Filippi ha grande potere nelle decisioni. E mentre si parla dei nuovi tronisti ecco che la segnalazione su Armando non lascia dubbi.

Amedeo Venza fa sapere che il 40enne da un mesetto sta uscendo con una ragazza. Fin qui nulla di strano ma il vero problema riguarda il fatto che per settembre avrebbe già la scusa pronta con la solita frase “non è andata bene”. Ma chi è questa ragazza? Al momento non si sa nulla al riguardo, ma l’esperto di gossip è convinto che nonostante questo Armando tornerà a Uomini e Donne nella nuova stagione 2023/2024.

Armando torna a Ued ma il pubblico non approva

Nonostante il ritorno confermato del cavaliere di Ued c’è da dire che il pubblico di Canale 5 negli ultimi anni si è molto stancato del suo comportamento.

Spesso Armando è stato protagonista di veri e propri scontri che lo hanno portato addirittura a censura da parte della De Filippi. Insomma, per quest’anno bisognerà vedere come gestirà la conduttrice le sue uscite