Antonella Fiordelisi ad Avanti un altro? La proposta di Sonia Bruganelli

In questo periodo sono in atto le selezioni per definire il cast della prossima edizione di Avanti un altro e Sonia Bruganelli pare abbia messo gli occhi su Antonella Fiordelisi. In particolar modo, l’ex di Paolo Bonolis pare sia proiettata proprio sull’ex concorrente del GF Vip.

L’indiscrezione sta facendo il giro del web e, in men che non si dica, è divenuta virale. Cosa ne penserà Antonella di tutto questo? Vediamo nel dettaglio tutto ciò che è emerso a riguardo.

Cercasi Bonas ad Avanti un altro

Antonella Fiordelisi potrebbe davvero entrare a far parte del cast di Avanti un altro? Come i fan della trasmissione avranno avuto modo di vedere, nelle scorse settimane hanno fatto il giro del web delle notizie piuttosto interessanti sull’uscita di Sophie Codegoni dal cast del programma. Si era parlato, addirittura, di una ipotetica lite molto forte con Sonia Bruganelli.

Questa notizia, però, è stata smentita dall’ex di Paolo Bonolis, la quale ha pubblicato nei giorni scorsi delle Instagram Stories in cui ha negato tutto quanto. Ad ogni modo, fatto sta che Sophie davvero non farà più parte del cast del programma di Canale 5, pertanto, urge trovare una sostituta che sia all’altezza di interpretare egregiamente il ruolo di Bonas del programma.

La Bruganelli punta su Antonella Fiordelisi? Cosa si sa

Ebbene, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni social, pare che Sonia Bruganelli stia corteggiando fortemente l’ex concorrente del GF Vip. Antonella Fiordelisi, dunque, potrebbe entrare a far parte del cast di Avanti un altro nel ruolo di Bonas. In effetti, anche lei come Sophie Codegoni è molto bella e avvenente. Nel caso in cui le cose dovessero andare realmente in questa direzione, ci sarebbe una ventata di novità nel programma.

Di solito, infatti, nel ruolo suddetto abbiamo sempre visto donne dai capelli biondi e dal seno molto abbondante. Antonella, invece, rappresenterebbe un po’ uno strappo alla regola. La giovane, infatti, è scura e presenta delle proporzioni molto meno abbondanti delle precedenti donne che hanno ricoperto questo ruolo. In ogni caso, per adesso non è stato deciso ancora nulla di ufficiale. La diretta interessata non ha proferito parola a riguardo, anche se più volte ha detto ai fan di avere diversi progetti in cantiere. Non resta che attendere per vedere che succederà.