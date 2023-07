Wanda Nara rompe il silenzio dopo la scoperta della malattia: ecco come se n’è accorta

Come tutti avranno avuto modo di apprendere, Wanda Nara ha appena scoperto di essere affetta da leucemia. La notizia ha incominciato a trapelare sul web un po’ di giorni fa, senza che la donna avesse modo di dire la sua.

A confermare tutti i sospetti e le paure degli utenti del web e dei fan della donna, poi, è stato Mauro Icardi. Il calciatore ha pubblicato un post all’interno del quale ha reso tutto inequivocabile. In queste ore, però, a rompere il silenzio è stata la diretta interessata.

Le prime parole di Wanda Nara: ecco come ha scoperto di avere la leucemia

Wanda Nara, a distanza di un po’ di giorni dalla diffusione della notizia inerente la leucemia, ha deciso di rompere il silenzio. La protagonista ha pubblicato una foto su Instagram in cui è ripresa lei in primo piano. Un tale immagine, la donna sorride, ma nel suo volto si legge tanta apprensione. Al di sotto questa foto, poi, è presente una lunga didascalia in cui spiega tutto quello che le è successo.

La Nara ha detto che la scorsa settimana si è recata in ospedale per effettuare dei controlli di routine che è solita fare prima di un viaggio o, comunque, una volta all’anno. Dopo aver effettuato gli esami del sangue, i medici hanno notato dei valori un po’ sballati, pertanto, hanno ritenuto opportuno trattenerla per fare altre indagini. Lei stessa, allora, ha scelto di ricoverarsi per sottoporti a tutti i controlli del caso.

Wanda si sfoga: preoccupazione per i figli

Nel corso del suo sfogo, Wanda Nara non ha mai nominato la leucemia, ma dalle sue parole si è evinto che si tratti di quello in quanto non ha smentito le voci circolate in rete. Proprio a proposito di questo, però, la donna ha voluto fare una precisazione. A tal riguardo, ha detto di essere rimasta molto provata nel momento in cui ha letto sul web articoli inerenti un responso medico che neppure lei aveva ancora avuto.

La sua preoccupazione è andata subito ai figli che, infatti, si sono trovati ad apprendere questa notizia così, di punto in bianco, direttamente dai social. Se avesse potuto scegliere, Wanda avrebbe preferito lei parlare con i ragazzi, in modo da spiegare con chiarezza e nel dettaglio quello che le è accaduto. Ad ogni modo, ora la Nara è tornata a casa ed è in attesa della risposta di altri esami. Nel frattempo, sta seguendo la terapia prescritta dal suo medico.