GF Vip 8 anticipa la data di inizio? Ecco quando potrebbe tornare e cosa è stato deciso

In queste ore stanno trapelando delle notizie piuttosto interessanti che riguardano il GF Vip 8 e la possibile data di inizio. Fino a questo momento si sapeva che il reality show di Canale 5 avrebbe aperto i battenti da lunedì 18 settembre.

Da un po’ di giorni, però, stanno circolando delle voci e questa mattina TV Blog ha svelato un retroscena. Pare, infatti, che l’idea sia quella di mandare in onda il reality show con un po’ di anticipo. Vediamo cosa è emerso.

Ecco quando potrebbe essere fissata la data di inizio del GF Vip 8

Novità in arrivo per quanto riguarda la data di inizio del GF Vip 8. Il programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe anticipare la partenza. Nello specifico, pare che dietro le quinte dell’azienda si stia parlando di trasmettere la prima puntata della trasmissione non più il lunedì 18, bensì 7 giorni prima, quindi, lunedì 11 settembre 2023. Per il momento, però, non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale a riguardo.

Per tale ragione, quelle trapelate restano solamente delle indiscrezioni e delle ipotesi che sono ancora in fase di valutazione. Al momento non si sa quale sia il motivo celato dietro questa decisione. Molto probabilmente, Mediaset ha intenzione di rimettersi al lavoro sin da subito, onde evitare di perdere altro tempo e altri giorni di programmazione a seguito della consueta pausa estiva.

Doppio appuntamento settimanale e altre anticipazioni

Ad ogni modo, se le notizie inerenti la data di inizio del GF Vip 8 sono ancora un po’ incerte, abbastanza chiare risultano essere le informazioni su altri argomenti. Nello specifico, infatti, pare che sia stato confermato il doppio appuntamento settimanale con il reality show. Quasi certamente, i giorni di programmazione dovrebbero essere i soliti, ovvero, lunedì e giovedì sera.

Per quanto riguarda la serata del venerdì, invece, a partire dalla fine di settembre dovrebbe riaprire i battenti l’ultima edizione di Ciao Darwin. le altre puntate del ciclo, che sono già state registrate, invece, saranno trasmesse a partire dal 2024. In tale periodo ci sarà anche il ritorno di Avanti un altro. In merito a Caduta Libera, infine, Gerry Scotti avrà l’opportunità di dare luogo ad una manciata di puntate che saranno trasmesse in prima serata, invece che nella fascia oraria antecedente. Non resta che attendere per vedere se ci saranno altri aggiornamenti a tal proposito.