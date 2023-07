Morto Andrea Purgatori, decesso inaspettato e improvviso: cosa è successo

Da pochissimo è trapelata una tristissima notizia che riguarda Andrea Purgatori, il conduttore di La7 è morto improvvisamente lasciando amici, parenti e conoscenti senza parole. A dare l’annuncio ufficiale è stata l’ANSA, così come i suoi figli.

Tutti lo ricordano come un uomo brillante, in grado di riuscire a svolgere egregiamente il suo lavoro con grande professionalità e dedizione. Il dolore provato dai cari è incolmabile. Vediamo cosa è successo.

Ecco come è morto Andrea Purgatori

Andrea Purgatori è morto questa mattina a Roma. Il conduttore di La7 pare si trovasse all’interno di una struttura ospedaliera in cui si era recato a seguito della scoperta di una malattia saputa di recente. Il decesso sarebbe sopraggiunto nelle prime ore della mattina ed ha lasciato tutti senza parole. Le sue condizioni di salute, infatti, non sembravano così estremamente compromesse, pertanto, tutti sono rimasti molto scossi.

A dare l’annuncio sono stati i figli Edoardo, Ludovico e Victoria e da tutta la famiglia che è rappresentata dallo studio legale Cau. Successivamente, poi, è stata l’ANSA a confermare l’accaduto e a svelare le cause del decesso improvviso. Andrea è stato un uomo dedito alla famiglia, ma anche tantissimo al suo lavoro, sta di fatto che si è sempre impegnato molto in tutto quello che faceva.

La carriera di Andrea e il ricordo della famiglia

Per quanto riguarda la sua carriera, Andrea Purgatori è stato uno dei volti iconici de Il Corriere della Sera. Qui si è occupato di criminalità, terrorismo, intelligence e tanto altro. Inoltre, è stato anche conduttore di un programma di La7 molto seguito, ovvero, Atlantide. Marco è stato anche un docente di sceneggiatura e tra le sue ultime collaborazioni c’è stata anche quella per il docu Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi.

I familiari, naturalmente, sono costernati dal dolore e preferiscono ricordare Andrea come una mente brillante. Nella sua lunga carriera da giornalista è stato anche inviato in Iraq e non si è mai tirato indietro dinanzi i pericoli e le difficoltà. Inoltre, è stato lo sceneggiatore di tantissimi film che hanno avuto molto successo. Insomma, davvero un uomo multitasking. Tutti lo ricorderanno con tanto affetto e stima. Ricordiamo che Andrea Purgatori è morto all’età di 70 anni.