Belen Rodriguez sta con un altro, la reazione di Stefano De Martino: ecco che ha fatto

Tutti sul web stanno parlando della nuova separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sull’ultimo numero del magazine Chi, uscito questa mattina, mercoledì 19 luglio, è stato pubblicato un articolo in cui la showgirl appare serenamente in compagnia di un altro uomo.

Lui si chiama Elio Lorenzoni ed è un noto imprenditore nell’ambito dei motori. La notizia, chiaramente, è divenuta virale e in molti si sono chiesti quale sia stata la reazione di Stefano. Ebbene, vediamo cosa è accaduto.

La reazione di Stefano De Martino a quanto fatto da Belen Rodriguez

Il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è giunto nuovamente al termine. Stavolta, però, a determinare la loro rottura non è stato l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, bensì la showgirl. Quest’ultima, infatti, pare abbia avviato una relazione, molto probabilmente clandestina, con un altro uomo. La notizia stava circolando in rete già da diversi giorni, ma adesso è arrivata l’ufficialità.

Ebbene, come avrà reagito Stefano a tutto ciò? La prima cosa che ha fatto il conduttore, naturalmente, è stata quella di levarsi la fede dal dito. Nelle recenti Instagram Stories, infatti, il giovane appare con la mano sinistra libera da qualunque tipo di anello. Questa, ovviamente, era la relazione più normale e più scontata che potesse avere. Inoltre, pare che per Stefano sia stata una vera e propria batosta.

Elio conosceva anche i parenti di Belen e Stefano

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, infatti, Stefano De Martino sarebbe rimasto davvero spiazzato dal comportamento di Belen Rodriguez. Questo Elio Lorenzoni, infatti, aveva preso parte ad alcune cene in famiglia, in cui erano presenti anche i parenti, genitori e suoceri. Proprio in virtù di questo, pare proprio che le azioni della Rodriguez siano state davvero inaccettabili per lui.

Sul web, infatti, adesso in molti si stanno scagliando contro la showgirl dandole della poco di buono. Per adesso, però, i diretti interessati stanno preferendo assumere un profilo basso. Nessuno dei due è intervenuto in maniera esplicita per rivelare quello che sarebbe accaduto realmente tra loro. Per ora, Belen si sta limitando a mostrare dei contenuti in cui appare insieme a suo figlio Santiago. I due giocano al bigliardino e poi sono intenti a godersi qualche piccolo momento di vacanza. Stefano, invece, sta mostrando solo contenuti inerenti il suo lavoro e i suoi impegni quotidiani. Non resta che attendere per vedere se ci saranno altri aggiornamenti.