GF Vip 8 cast, spuntano altri papabili concorrenti: ecco chi sono i 7 in lizza

In queste ore stanno continuando a trapelare i nomi dei possibili futuri concorrenti del GF Vip 8 che andranno a formare il cast della prossima edizione. Come tutti, ormai, avranno avuto modo di apprendere, Pier Silvio Berlusconi ha imposto dei veti piuttosto rigidi per quanto riguarda la selezione dei concorrenti.

Numerose, infatti, sono state le persone bocciate dall’amministratore delegato Mediaset. Per contro, però, ci sono anche dei nomi che si stanno facendo largo. Attualmente, siamo giunti a quota 7. Vediamo tutti i papabili concorrenti.

Ecco i due nuovi nomi che potrebbero comporre il cast del GF Vip 8

Il cast del GF Vip 8 è ancora in formazione e non c’è nessuna notizia ufficiale. Contrariamente a quanto accaduto gli altri anni, infatti, in questa circostanza si sta facendo il possibile per prendere delle persone che abbiano poco a che fare con il trash e siano in grado di portare nel programma contenuti di un certo livello. Ebbene, nelle ultime ore, sono trapelati i nomi di due protagoniste.

L’influencer Alessandro Rosica ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha fatto i nomi di due donne che potrebbero presto entrare nel cast del programma. Loro sono Giorgia Venturini e Samira Lui. La prima è la conduttrice di X-Style su Canale 5, mentre l’altra è nota al pubblico per essere la professoressa de L’Eredità. Si tratta di due volti decisamente poco avvezzi a questo genere di programmi, proprio per questo motivo potrebbero rappresentare un’alternativa valida al passato.

Tutti gli altri concorrenti in lizza

Oltre a questi due nomi, però, sono emersi i nomi anche di altri possibili membri del cast del GF Vip 8. Tra i promossi di Pier Silvio Berlusconi, infatti, c’è anche Silvia Magarre, che è il volto di un programma di Real Time intitolato Primo Appuntamento. A seguire, poi, papabile concorrente è anche Justine Mattera e la cantante Fiordaliso. Ci sono anche altri nomi che sono trapelati in questi giorni, ma la loro partecipazione è stata categoricamente smentita dalle dirette interessate, stiamo parlando di Claudia Gerini e Ornella Muti.

Infine, gli ultimi due nomi che si stanno facendo largo in queste ore sono quelli di Brigitta e Benedicta Boccoli. Importante chiarire, però, che almeno per il momento non vi è nessuna ufficialità di questi nomi. Si tratta solamente di ipotesi che sono al vaglio da parte degli autori del programma e che hanno passato il primo ostacolo, ovvero, il benestare di Pier Silvio. Non resta che attendere per saperne di più.