Bianca Berlinguer fuori da Carta Bianca: chi arriva al suo posto, ormai è fatta!

In questi giorni in casa Rai si sta continuando a lavorare al fine di trovare la sistemazione adatta agli ultimi programmi e conduttori dopo quella che ormai è stata definita la rivoluzione Rai della Meloni.

Al momento uno dei crucci più grandi per la televisione di Stato era stato trovare una degna sostitutuzione a Bianca Berlinguer per la conduzione della fascia dedicata ai programmi di approfondimento del martedì in prima serata su Rai3. Stando a quanto circola nelle ultime ore sembra che finalmente è arrivato il suo sostituto.

Bianca Berlinguer addio: arriva ufficialmente la sua sostituta

Chi sostituirà Carta Bianca e Bianca Berlinguer? L’addio della giornalista dalla rete è ufficiale e al suo posto sembra sia arrivata già la sua sostituta. A prendere il posto della giornalista sarà Nunzia De Girolamo con un talk show tutto nuovo. Saltata quindi l’ipotesi Peter Gomez, come era stato anticipato nei giorni precedenti ad oggi non ci cono più dubbi.

A quanto pare però la scelta della De Girolamo non è affatto causale dal momento che l’ex deputata dal 2021 conduce il talk show “Ciao Maschio” con grande successo. Nonostante lo scetticismo iniziale, è riuscita a portare a termine ben tre stagioni del programma con buoni e stabili ascolti.

Nunzia De Girolamo si sposta al martedì

Un grande salto quello della De Girolamo dato che a lei le sarà destinata una fascia oraria molto importante, che per anni è stata colonizzata da Bianca Berlinguer. Il titolo del format è ancora incerto ma dovrebbe essere “Botta e Risposta”.

na cosa però è sicura: da parte dei telespettatori c’è grande curiosità. Intanto, al momento la stessa ex deputata è impegnata con la conduzione di “Estate in Diretta” su Rai 1. Accanto a lei Gianluca Semprini ma subito dopo dovrà prepararsi a un autunno molto impegnativo dal punto di vista lavorativo.