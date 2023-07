Valeria Marini ritrova l’amore: il giovane fidanzato è un noto politico

Valeria Marini ha ritrovato l’amore e la sua nuova fiamma è un noto politico. La soubrette dopo aver archiviato la sua storia d’amore con Eddy Sinislaschi è di nuovo felice. La showgirl si sta godendo una nuova relazione amorosa e il settimanale Diva e Donna ne svela i dettagli.

A parlare è proprio Valeria, che non ufficializza la relazione, ma si dice pronta a vivere un grande momento. Valeria appare serena e tranquilla a Ponza.. Ma chi è la su nuova fiamma?

Valerina Marini innamorata: chi è la nuova fiamma della show girl

In queste ore si parla molto di Valeria Marini e della serenità ritrovata accanto ad un uomo. Si tratta di un volto della politica italiana, ovvero Gerolamo Cangiano, detto Gimmi. Quest’ultimo è il deputato casertano di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni.

Parlando del suo nuovo amore, la Marini ha fatto sapere di essere contenta in questo periodo della sua vita e di aver sbagliato molte cose in passato. Infatti, ha menzionato Vittorio Cecchi Gori precisando di aver fatto troppo la crocerossina e di essersi lasciata trasportare troppo dal lavoro e di aver commesso vari errori di valutazione.

Gerolamo Cangiano e Valeria Marini, la nuova coppia dell’estate

Oggi Valeria come detto in precedenza appare felice e spensierate accanto a Gerolamo Cangiano sull’Isola di Ponza. Nelle foto rese note dal settimanale, infatti, i due possiamo dire sono davvero innamorati. Dopo l’esperienza avuta a Tale Quale show nei mesi scorsi, la show girl appare complice con il politico, ma non ha ancora confermato ufficialmente la love story.

Tra baci passionali e un’attrazione assai evidente, ormai il gossip ha già preso il sopravvento. Non ci resta altro che attendere se la Marini ufficializzerà realmente questa storia che sembra avere delle ottime fondamenta