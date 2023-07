Oroscopo 23 luglio 2023, classifica: Cancro protagonisti, Capricorno soddisfatti

Le previsioni dell’oroscopo del 23 luglio invitano gli Acquario ad essere meno introversi. I Bilancia, invece, saranno favoriti nei rapporti interpersonali, meglio approfittare di questo momento.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. Siete i veri protagonisti della vostra vita. Finalmente dopo aver vissuto momenti caratterizzati da tante incertezze, alti e bassi, adesso potete rimettervi in sesto e riprendere in mano la vostra vita per emergere il più possibile.

2 Bilancia. Buon momento per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Se siete indecisi su una decisione da prendere, lasciatevi guidare dal vostro istinto e vedrete che non vi pentirete.

3 Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 23 luglio vi invitano a godervi qualche momento di relax. In ambito emotivo avete bisogno di sentire la presenza e la costanza delle persone a cui tenete e che sono importanti nella vostra vita.

4 Scorpione. L’amore potrebbe essere caratterizzato da tanta passionalità in questo periodo. Dal punto di vista professionale, invece, avete la giusta carica per sfoderare le vostre armi vincenti.

5 Ariete. Ci vuole tanta determinazione per riuscire a trarre i profitti che meritate. Dal punto di vista professionale è importante imparare a dialogare e a prendere in considerazione anche opinioni divergenti.

6 Toro. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere troppo frettolosi. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere un po’ più alla mano, altrimenti si rischia di incappare in sgradevoli discussioni.

Previsioni astrali ultimi sei segni del 23 luglio

7 Capricorno. I nati sotto questo segno possono ritenersi piuttosto soddisfatti dei traguardi raggiunti. Soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, potrebbe esserci qualche piccolo intoppo.

8 Acquario. Non bisogna essere troppo ristretti e introversi, altrimenti c’è il rischio di allontanare le persone a cui si tiene. Dal punto di vista professionale è importante mantenere la calma e mostrarsi sicuri.

9 Gemelli. La pazienza è la virtù dei forti, ricordatevelo sempre. Se ci sono delle indecisioni su alcuni aspetti che riguardano la vostra carriera e il vostro futuro, forse è il caso di iniziare ad allargare gli orizzonti.

10 Leone. Ci vuole un pizzico di audacia in più per riuscire a spiccare il volo. Le previsioni dell’oroscopo del 23 luglio vi invitano ad essere intraprendenti e a non perdere troppo tempo in chiacchiere.

11 Vergine. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più intraprendenti. Spesso tendete ad aspettare in maniera passiva che le cose vi capitino, ma questo non è un bene in alcune circostanze.

12 Pesci. Siete un po’ giù di corda e questo potrebbe causarvi qualche piccolo contrattempo. Cercate di approfittare di questa giornata per riposarvi e per rimettervi in sesto e tornare più forti di prima.