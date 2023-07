Albano confessa a malincuore la sua malattia e non nasconde il suo più grande desiderio

Da poco compiuti 80 anni Albano continua a vivere e a sognare come fosse un giovane ragazzo. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ha raccontato di recente di soffrire di una malattia, ma di avere anche un sogno nel cassetto.

Chi conosce l’artista sa benissimo che Carrisi non è uno che si ferma e nonostante qualche piccolo acciacco è pronto a mettersi in gioco per una nuova nuova e grande esperienza.

Albano Carrisi confessa la sua malattia

Al Bano Carrisi vuole tornare a Sanremo e sembra che ormai l’Ariston per lui sia diventata una malattia. Sogna di tornare in gara quanto prima ma questa volta da solo. Soffro di “Sanremite acuta,” ha dichiarato.

Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. L’artista ha fatto sapere inoltre di avere pronto anche un brano dallo scorso anno, quando Amadeus gli propose di salire sul palco con Morandi e Ranieri. “Non ho potuto rifiutare l’invito. Era una idea che avevo in testa dal ’96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara”.

Carrisi ha già pronto un brano per Sanremo 2024

Albano Carrisi, in una intervista in esclusiva all’Adnkronos, dalla sua tenuta di Cellino San Marco, anticipa quindi un suo probabile ritorno al prossimo Festival di Sanremo, ma da solista. L’artista infatti ha sottolineato che è nato da solista e morirà così. Ricordiamo che ha preso parte al Festival di Sanremo ben 15 volte, 10 da solista e 5 in coppia con l’ex moglie Romina.

Carrisi inoltre fa sapere che se dovesse tornare in gara al Festival di Sanremo presenterà un brano «molto bello, ma sai, è passato un anno, vedremo…». Sulla riconferma di Amadeus, per la quinta volta direttore artistico e conduttore del Festival, Al Bano commenta: «È la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è di nuovo diventato importante e di grande successo.