Sapete qual’è il titolo di studio di Gerry Scotti? Non potreste mai crederci

Come in molti sapranno Gerry Scotti è nato a Pavia ed è cresciuto con un pensiero operaio. Come svelato dal Corriere della Sera, suo padre lavorava alle rotative. Per questo motivo, ha avuto un’educazione che lo ha spinto ad entrare in politica. Il presentatore però non ha avuto fortuna e ha subito capito che doveva concentrarsi sulla radio e la tv.

Insomma, nonostante non abbia finito gli studi Gerry Scotti ha raggiunto un livello altissimo. Il presentatore è ormai all’interno nel cuore degli spettatori che lo vogliono conoscere sia come professionista sia come persona. Il conduttore ha entusiasmato tutti anche quando ha annunciato al suo pubblico di essere diventato nonno.