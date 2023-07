Uomini e donne, Alice Barisciani un fiume in piena “Coppie scoppiate perchè scelte per business”

Chi ha seguito Uomini e donne in questa ultima stagione ha avuto modo di conoscere Alice Barisciani come corteggiatrice di Federico Nicotera, ex tronista del trono classico della scorsa edizione.

La ragazza non è stata la scelta del romano, che invece ha preferito uscire dal programma con Carola Carpanelli, anche se ad oggi la storia tra i due è finita da un pezzo. Ad intervistare la Alice ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni che oltre a parlare dell’ex tronista e della Carpanelli, ha parlato anche della possibilità di andare sul trono a settembre

Uomini e donne: Alice Barisciani punge Federico e Carola

Alice ad oggi dopo aver superato la grande delusione con Federico Nicotera, ha rivelato che sta bene e che è circondata da persone che le vogliono bene. La sua famiglia i suoi amici non le fanno mancare nulla. Alla domanda su cosa pensasse delle nuove coppie già scoppiate di Ued, Alice come sempre è stata schietta:

la ragazza è convinta che si sono scelti solo per business ed ecco il perchè sono durati pochissimo. Infatti, proprio per questo motivo Carola e Federico si sarebbero lasciati. Infine, ad oggi non nasconde il desiderio e la voglia di lanciarsi in nuove esperienze, tanto da non rinunciare nemmeno ad un possiible trono a settembre.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne pronta a mettersi in gioco

Alice Barisciani ha fatto sapere di essere pronta a mettersi in gioco anche da subito, senza escludere nessuna possibilità. Infatti, ha riferito che oltre ad accettare un possibile trono a settembre, non escluderebbe nemmeno la partecipazione al Grande Fratello e anche a Temptation Island nel ruolo di tentatrice.

“Sono in un periodo della mia vita dove accetterei tutto ciò che mi viene proposto… perché ho fame di nuove esperienze e voglia di mettermi in gioco… quindi sì, perché no!, queste le sue parole