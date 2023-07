Tu si que vales anticipazioni: scoppia una lite furibonda, trovata fidanzata a Giovannino

Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales. SuperGuidaTv ha diffuso le prime anticipazioni, che confermano l’ingresso in giuria di Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammucari.

Confermati Rudy Zerbi, Gerry Scotti e ovviamente Maria De Filippi. Alla conduzione Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La prima puntata, stando alle anticipazioni, sembra sia stata particolarmente scoppiettante tra liti e novità.

Tu si Que Vales: Sabrina Ferilli perde le staffe con una donna del pubblico

Nello specifico nel corso delle prime registrazioni di Tu si Que vales è scoppiata una lite furibonda nello studio. Nel dettaglio ci sono stati due discussioni, la prima avrebbe visto il pubblico in rivolta contro un concorrente “convinto che la Terra sia piatta, no vax e negazionista in generale”. I presenti avrebbero richiesto con decisione di fare uscire questa persona dallo studio.

Inoltre, ci sarebbe stata una lite tra una signora e Sabrina Ferilli. La donna si sarebbe prestata a fare uno scherzo all’attrice e e le avrebbe fatto perdere la pazienza, chiedendole con insistenza di imparare le posizioni del kamasutra per poterle applicare nella sua vita privata. Ad un certo punto la Ferilli è andata su tutte le furie.

Anticipazioni: trovata una fidanzata per Giovannino

Un altro episodio interessante che emerge dalle anticipazioni è l’arrivo di una fidanzata per Giovannino: Giovannina, appunto. A quanto pare, però, potrebbe trattarsi solo di una bambola. Per scoprire se questa storia d’amore distoglierà Giovannino dall’ossessione per Sabrina Ferilli, occorrerà attendere le prossime puntate.

Infine, durante la registrazione, Maria De Filippi avrebbe chiesto a Giulia Stabile di danzare con un gruppo di concorrenti danzatori. La ballerina avrebbe all’inizio più volte rifiutato l’invito cedendo dopo le tante insistenze. Insomma, un’altra puntata da non perdere.