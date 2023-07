Botte da orbi ai provini del GF Vip 8: un volto di Ued ha fatto lo show

E’ accaduto davvero di tutto ai provini del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore è trapelato un retroscena molto particolare e ami visto prima. L’esperta di gossip Deianira Marzano è stata contattata da una persona che ha sostenuto di essersi recata a fare i provini per tentare di entrare nella Casa più spiata d’Italia e di aver assistito a una scena tristissima.

La ragazza in questione ha spiegato di aver visto un ex volto di Uomini e donne assumere un atteggiamento davvero furibondo con un ragazzo e pare addirittura che non sarebbe finita bene. Infatti, i due sarebbero finiti addirittura alle mani.

Grande Fratello Vip volano le mani ai provini: protagonista un volto di Ued

In varie regioni d’Italia in questi giorni si sta assistendo ai provini per il cast del Grande Fratello Vip che inizierà a settembre. Come già confermato dal conduttore quest’anno il reality show mescolerà le carte e ‘fonderà’ assieme 12 vip e 8 nip.

I personaggi famosi vengono chiamati dal programma e sostengono dei provini, mentre le persone ‘normali’ avanzano le loro candidature in luoghi appositi lungo lo Stivale. E spesso si ritrovano a fare code lunghissime sotto il sole cocente. Questo è accaduto anche ad un ex volto di Ued, ovvero Ciprian Aftim.

Ciprian Aftim perde le staffe e scatena una rissa ai provini del GFVIP

Come in molti ricorderanno Ciprian ha preso parte a Ued per corteggiare la tronista trans Nicole. Secondo una testimonianza il ragazzo arrivato davanti agli studi si sarebbe presentato volendo saltare la fila. Sempre secondo tale versione, l’ex corteggiatore avrebbe sostenuto che essendo lui una persona già conosciuta al pubblico avrebbe avuto tutto il diritto di saltare la fila.

Un ragazzo, che stava aspettando il suo turno, avrebbe leggermente spintonato Ciprian e lo avrebbe invitato a fare la coda come tutti. L’ex volto UeD, a questo punto, avrebbe preso per il ciuffo il ragazzo tirandogli i capelli davanti a tutti, tanto da scatenare una rissa.